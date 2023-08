Die lange Wartezeit auf einen MRT- oder CT-Termin ärgert viele Patienten in Schleswig-Holstein. Doch es gibt Wege, die Geduldsprobe zu verkürzen. Experten geben Tipps.

Kiel. Die langen Wartezeiten auf einen MRT- oder CT-Termin in den Praxen in Schleswig-Holstein ärgern viele Patienten. Wer allerdings dringend einen Termin braucht, der bekomme ihn auch, sagt Sönke Schmidt, Vorsitzender des Radiologenverbandes Schleswig-Holstein. „Über den Kontakt von Arzt zu Arzt und über die Strukturen des regionalen Praxisnetzes werden dringliche Fälle kurzfristig abgearbeitet, sodass jeder Kieler schnell versorgt werden kann – je nach notwendiger Untersuchung an dem Standort, der am schnellsten einen Platz zur Verfügung stellen kann.“ Ob eine Untersuchung dringend ist oder nicht, liegt im Ermessen des Hausarztes.