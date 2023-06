﻿„MSC Euribia“ in Kiel: Auf dem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt

Kopenhagen. Wer hat im Wettbewerb um das umweltfreundlichste Kreuzfahrtschiff der Welt die Nase vorn? Ein heißer Kandidat ist die nagelneue „MSC Euribia“, die am Sonnabend erstmals in Kiel einläuft, um Passagiere an Bord zu nehmen. Die erste Reise von der Bauwerft in Frankreich in die Landeshauptstadt hat die Reederei für eine mit viel Tamtam beworbene Premiere genutzt. Die Fahrt soll als erste klimaneutrale Reise in die Geschichte der Kreuzfahrt eingehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die „MSC Euribia“ anders als die übrigen Kreuzfahrtschiffe ist, wird bereits beim Anblick deutlich. Der Rumpf ist bunt bemalt mit Korallen, Walflossen, Quallen und Krebsen. Tagsüber kann das Schiff im Ostuferhafen von Land aus bewundert werden, ehe es um 19 Uhr zur ersten Kreuzfahrt nach Norwegen startet.

Sophia Loren taufte den Kreuzfahrer-Neubau

Das Schiff wurde am Donnerstag in Kopenhagen durch die italienische Film-Diva Sophia Loren getauft. Die Wahl Kopenhagens war von der Reederei bewusst gewählt worden. Kopenhagen hat den Ruf, auf dem Weg zur Klimaneutralität schon sehr weit zu sein – und ist gleichzeitig der größte Kreuzfahrthafen in Nordeuropa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

290 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen erwartet Kopenhagen in diesem Jahr. Zwar gibt es dort – anders als in Kiel – noch keinen Landstrom für Kreuzfahrtschiffe. Aber mit neuen Autobahnen direkt zum Hafen sowie seit kurzem Inlandsflügen vom Hafen nach Aarhus sind Kreuzfahrtgäste hervorragend angebunden.

Die „MSC Euribia“ in Zahlen Das 22. Kreuzfahrtschiff der größten europäischen Kreuzfahrtreederei ist nach der Göttin Eurybia, der Göttin der Meere, benannt. In der MSC-Flotte ist es das fünfte Schiff der „Meraviglia“-Klasse. 184 011 BRZ ergibt die Vermessung des 331 Meter langen und 43 Meter breiten Neubaus. Es hat 19 Decks mit 2419 Passagier- und 993 Crewkabinen für 6334 Passagiere und 1704 Besatzungsmitglieder. Der Entwurf des in Frankreich bei Chantiers de l’Atlantique gebauten Schiffes soll pro Passagier 44 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen ausstoßen als ihre Schwesterschiffe. Die Leistung der vier finnischen Wärtsilä-Motoren erreicht 62 Megawatt. Die beiden LNG-Tanks fassen 3700 Kubikmeter Flüssigerdgas. Das reicht für zwei Wochen Betrieb. An Bord gibt es fünf Pools, 21 Bars und mehrere Spezialitäten-Restaurants. Die „Gelleria Euribia“ ist eine über 150 Meter lange Promenade im Schiff mit dem längsten LED-Himmel, der bislang auf See verbaut wurde. Taufpatin ist Sophia Loren, die damit ihr 20. Kreuzfahrtschiff getauft hat. 19 Schiffe davon fahren für MSC.

Kopenhagen gilt als Innovationstreiber in Fragen der Nachhaltigkeit bei Schiffen. Im September wird dort das erste Containerschiff mit Methanol-Antrieb getauft. Es wurde von der Maersk-Reederei entworfen, die ihren Sitz in Kopenhagen hat. Maersk und MSC sind die größten Reedereien der Welt und dominieren die Seeschifffahrt.

Bei der „MSC Euribia“ soll die bunte Bemalung des Dresdener Künstlers Achim Fläming das Image betonen, den Meeresschutz im Blick zu haben. Mit der Aufschrift „Safe the Sea“ hat Fläming den Anspruch der Schweizer Reederei umgesetzt, die mit der „MSC Euribia“ dem klimaneutralen Betrieb zumindest näher kommt.

Diesel nur als Starthilfe für die „MSC Euribia“

Herzstück ist dafür der Antrieb des Schiffes. Vier finnische Wärtsilä-Dualfuel-Motoren der neuesten Generation können mit Marinediesel und Flüssigerdgas (LNG) gefahren werden. Diesel ist dabei lediglich als Starthilfe und für Notfälle an Bord.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wärtsilä-Motoren können auch bereits Bio-LNG nutzen, das kein klimaschädliches CO2 freisetzt. Für die erste Fahrt von der Werft in St. Nazaire nach Kopenhagen wurden 400 Tonnen Bio-LNG extra aus Skandinavien gekauft. „Erstmals haben wir gezeigt, dass der Betrieb eines Kreuzfahrtschiffes mit dem saubersten auf dem Markt verfügbaren Treibstoff möglich ist“, sagt Pierfrancesco Vago, Vorstandsvorsitzender der Reederei MSC Cruises. Das Bio-LNG wird von dem staatlichen finnischen Energiekonzern Gasum aus Biogasanlagen mit Abfallprodukten der Landwirtschaft erzeugt.

Ganz so euphorisch sieht es der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) nicht. „Die Nutzung von Biofuel ist ein Schritt in die richtige Richtung, deshalb ist es auch kein Greenwashing. Aber komplett klimaneutral ist das trotzdem nicht. Es bleibt das Problem mit dem Methan-Schlupf“, so Sönke Diesener, Nabu-Referent für Verkehrspolitik.

Das Methan-Problem bleibt auch beim Bio-Fuel für die Schiffe

Der sogenannte Methan-Schlupf entsteht bei Viertaktmotoren durch minimale Überschneidungen bei der Ventilsteuerung. Dabei entweichen kleine Mengen von unverbranntem Methan beim Betrieb. Das Problem: Methan ist 25-mal klimaschädlicher als CO2 beim Betrieb mit Marinediesel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir arbeiten seit den ersten LNG-Motoren an diesem Problem. Die Motoren, haben den Methanschlupf bereits um über 90 Prozent gegenüber den vorherigen Motoren reduziert“, sagt Maikel Arts, Direktor für Innovation beim Motorenhersteller Wärtsilä. Für das kommende Jahr kündigte er eine Nachrüstung der Motoren an, damit der Methanschlupf fast komplett unterbunden wird.

Erste Nutznießer der „MSC Euribia“ sind die Anwohner am Ostuferhafen, wo das Schiff bis zum Herbst jeden Sonnabend festmacht. „Der Ausstoß von giftigen Luftschadstoffen entfällt bei LNG als Treibstoff natürlich“, sagt Diesener. „Wir sehen bei diesem Schiff schon einen Schritt in die richtige Richtung. Optimal wäre aber ein Betrieb mit Bio-Methanol.“

LNG kommt in Kiel an Bord der „MSC Euribia“

Für die Versorgung mit LNG hat MSC bewusst den Hafen in Kiel ausgewählt. Mit dem Tanker „Coralius“ von Gasum wird es am Sonnabend die ersten Betankungen mit LNG geben. Es ist eine internationale Premiere. Erstmals werden dann in einem Hafen in Europa zwei Kreuzfahrtschiffe zugleich mit LNG bebunkert. Neben der „MSC Euribia“ bekommt nämlich auch die „Aidanova“ LNG aus einem Tanker. Und was ist mit dem Rest der Flotte? Die Umrüstung der Schiffe auf neue Treibstoffe wie Bio-Fuels, Methanol oder Ammoniak läuft, heißt es bei MSC.

Lesen Sie auch

„Wir stehen zu unserem Versprechen. Bis spätestens 2050 werden wir klimaneutral sein“, sagt MSC Cruises-Chef Vago, der jetzt 22 Kreuzfahrtschiffe in der Flotte hat. Zustimmung gibt es auch von seinem Vorstands-Kollegen Soren Toft, der die 700 Containerschiffe von MSC zu verantworten hat. Die so oft kritisierte Kreuzfahrt könnte am Ende Innovationstreiber für die Umstellung der 60 000 Schiffe umfassenden Welthandelsflotte werden.

KN