﻿Nachgefragt: Wie nachhaltig ist die Kieler Woche wirklich?

Kiel. Die Kieler Woche 2023 will Vorbild sein in Sachen Nachhaltigkeit. Pfandsysteme, Mülltrennung, Energieversorgung wurden vor dem größten Volksfest Nordeuropas von den Organisatoren in den Blick genommen. Doch in welchen Punkten läuft es gut im Sinne des Umweltschutzes? Wo gibt es noch Nachholbedarf? Ute Goldbeck und Marie de la Perriere vom Verein Zero Waste Kiel geben Tipps.

Energieversorgung

Ein Volksfest zieht allein mit den ganzen Buden, Karussells und den dazugehörigen Kühlcontainern enorm viel Energie. Auf dem Playground lief am Montagnachmittag ein Seifenblasengenerator. Nebenan konnten die Kinder selbst Seifenblasen mit einem Seifeneimer kreieren – das war deutlich beliebter als die energiefressende Variante. Die Stadt brüstet sich damit, dass 230 000 Kilowattstunden aus norddeutscher Windkraft das Event antreiben – am Schloßgarten röhren allerdings zwei riesige Diesel-Generatoren.

Grund: „Die Infrastruktur vor Ort reicht nicht ganz aus, um den Strombedarf vor Ort mit grünem Strom komplett zu decken. Deswegen hilft dort ein Generator, die Fläche zu versorgen“, sagt Stadtsprecher Nickels Erichsen auf Nachfrage. Aber nur einer der beiden Motoren sei in Betrieb, der andere ist nur Ersatz.

Das Eventareal an der Hörn wird ebenfalls durch Generatoren unterstützt – „auch dort lässt sich der Bedarf nicht allein durch die Stadtwerke decken“, so Erichsen. Auch an den größeren Bühnen (etwa Bernhard-Harms-Weg und Reventlouwiese) stehen Generatoren. „Sie sind Teil des Sicherheitskonzeptes und stellen sicher, dass auch im Notfall die Technik bedient werden kann. Im Normalbetrieb laufen sie nicht, sondern sind nur als Back-up eingeplant“, sagt der Sprecher.

Um ein Signal der Nachhaltigkeit zu setzen, haben die Feuerwerke schon seit 2021 insgesamt 30 Prozent weniger Sprengmasse. Stattdessen gibt es Drohnen- und Lichtshows. Bei den Höhenfeuerwerken wird bereits größtenteils auf Plastikmaterialien verzichtet und stattdessen Altpapier genutzt. Außerdem wurden die Feuerwerke geräuschreduziert.

Kieler-Woche-Klimabäume

Erstmals pflanzt die Stadt in diesem Jahr in Kooperation mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten 2000 eigene „Kieler-Woche-Klimabäume“ in Lindau. Diese Bäume können laut Stadt je Hektar im Jahr etwa fünf Tonnen CO2 aufnehmen. Die Licht- und Feuerwerkshows der Kieler Woche verursachen laut Stadt rund 380 Kilo CO2-Emissionen. Mit den Klimabäumen sollen sie komplett ausgeglichen werden.

Mehrweg-Geschirr

1,2 Millionen Pfandbecher hat die Stadt Kiel in den Umlauf gebracht, die überall dort zurückgegeben werden können, wo sie ausgegeben werden sowie an Sammelstellen. „Das läuft super, hier werden auch Becher aus den Vorjahren wieder benutzt und nicht nur neue bedruckt“, lobt de la Perriere. Auf dem Wilhelmplatz werden die Becher in einer mobilen Spülstation wieder gereinigt.

Auch die Stände auf dem Internationalen Markt geben ihr Geschirr gegen Pfand aus. Das muss man aber am selben Stand zurückbringen, an dem man es gekauft hat. Vereinzelt gibt es aber immer noch Anbieter, die ihr Essen zum Mitnehmen noch in Einweggeschirr wie Styropor-Verpackungen ausgeben. „Auch die Shot-Gläser sind oft noch kein Mehrweg“, sagt Ute Goldbeck.

„Die Nutzung von Einweg-Plastikgeschirr ist den Betreibern und Betreiberinnen untersagt. Der Gebrauch von Einweggeschirr wird stichprobenartig kontrolliert. Zusätzlich wird Hinweisen nachgegangen, die das Kieler-Woche-Büro erreichen. Werden Verstöße festgestellt, bekommen Standbetreiber die Möglichkeit, zeitnah nachzubessern“, erklärte der Stadtsprecher weiter.

An anderen Buden auf der Kieler Woche kann man auch Zuckerwatte in Plastikeimern kaufen oder Slush-Eis in kreativen Ananas-Behältern, die auch rein aus Kunststoff bestehen. Hier der Tipp: „Das kann man nicht verbieten. Wer das nicht unterstützen will, sollte diese Stände einfach nicht unterstützen und das nicht kaufen“, rät Goldbeck.

Mülltrennung

Ein weiteres Problem sieht sie in der Mülltrennung. Wenn beispielsweise kompostierbare Holzlöffel und -gabeln in eine Tonne mit allem weiteren Müll fliegen, könnten sie nicht verwertet werden. „Hier wäre es einfacher, man würde diese gesondert sammeln, dann könnte man sie kompostieren“, erklärt sie. Generell plädieren die beiden Frauen von dem Verein für mehr Mülltrennung und weniger Tonnen, in die alles unsortiert reinkommt. Gut umgesetzt sei das schon in Schilksee. Hier wurden klar gekennzeichnete Müllcontainer und Informationstafeln von Remondis zur Sortierung des Mülls aufgestellt.

Ein großes Problem bei der Vermüllung seien Zigarettenstummel. An der Kiellinie stehen alle paar Meter neben den normalen Mülleimern Zigaretten-Behälter. Auf anderen Eventarealen aber nicht. „Raucher tragen ihre Zigarettenschachteln mit sich, toll wäre, wenn sie dazu einfach eine Kippen-Dose einpacken, wo sie ihre Stummel zwischenlagern können bis zum nächsten Kippen-Mülleimer“, sagt Goldbeck.

„Kiel ist seit Februar Deutschlands erste zertifizierte Zero-Waste-Stadt. Allerdings haben wir da erst einen von fünf möglichen Sternen. Da ist noch viel Luft nach oben. Bei so einem Großevent haben wir die Chance, Zero-Waste nach außen zu zeigen und Nachahmer zu finden“, so de la Perriere.

