﻿In Kiel wird der Müll vor Ostern früher abgeholt – und nach Ostern später

Vom kommenden Sonnabend an verschiebt sich in Kiel für 14 Tage die Müllabfuhr – vor Ostern nach vorn, nach Ostern nach hinten. Die neuen Termine.

Kiel. An Karfreitag und den Osterfeiertagen bleiben die Müllabfuhr-Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK) in den Garagen. Daher ändern sich die Termine zum Abholen der Abfalltonnen: Vor Karfreitag wird die Leerung vorgezogen, nach Ostermontag wird sie verschoben.

Schon diesen Sonnabend kommt die Müllabfuhr in Kiel früher

Schon an diesem Sonnabend, 1. April, sind die Abfuhrfahrzeuge unterwegs: Geleert werden die grauen, blauen und braunen Tonnen, die normalerweise erst am Montag an der Reihe gewesen wären. Auch die Abfuhr der gelben Tonnen und gelben Säcke wird vorgezogen.

Am kommenden Montag folgen dann die Touren zu den Tonnen, die üblicherweise dienstags geleert werden. So geht es weiter bis zum Gründonnerstag, 6. April, dann mit der vorgezogenen Freitag-Leerung.

Nach Ostern kommt die Müllabfuhr in Kiel später

Nach Ostermontag werden die Abfalltonnen und Gelben Säcke jeweils einen Tag später geleert beziehungsweise abgeholt.

Diese Verschiebungen vor und nach Ostern sollten insbesondere Kielerinnen und Kieler beachten, die Tonnen bereitstellen oder an den Abfuhrtagen den Zugang zu den Behälterstandorten aufschließen.