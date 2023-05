﻿In Kiel Müllwagen fahren – An 525 Stellen rückwärts fahren

Rückwärts fahren muss die Müllabfuhr nicht. Notfalls müssen Hauseigentümer Mülltonnen weiter weg abstellen. Das besagt ein Gerichts-Urteil aus Rheinland-Pfalz. Es ist in Kiel nicht wirksam. Der ABK ergreift gleichwohl Maßnahmen gegen die Unfallgefahr beim Rückwärtsfahren mit dem Müllwagen in Kiel.

Kiel. Nach einem Urteil aus Rheinland-Pfalz muss die Müllabfuhr nicht rückwärts zu einem Grundstück fahren, um den Müll abzuholen. Stattdessen müssen Hauseigentümer ihre Abfalltonnen dann an geeigneterer Stelle weiter weg bereitstellen. Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK) der Stadt Kiel hat das Thema im Blick. Grund: Müllwagen in Kiel müssen an 525 Stellen rückwärts fahren. Für Kiel wirkt das Gerichtsurteil-Urteil zum Rückwartfahren nicht.