﻿ Wie aus jährlich knapp 140 000 Tonnen Müll Strom und Fernwärme werden

Knapp 140 000 Tonnen Müll werden jedes Jahr in der Müllverbrennungsanlage in Kiel verbrannt. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System inklusive Riesenkran – und ein wichtiger Energieversorger. Ein Besuch.

Kranführer Manuel Büscher schichtet den beständig einströmenden Abfall mit dem Greifer um und sorgt so für Stabilität in der Müllverbrennungsanlage.

Kiel. Der Arbeitsort von Manuel Büscher erinnert ein bisschen an Jahrmarkt im XXL-Format. Mit zwei Joysticks steuert er einen riesigen Greifkran. Doch er zieht aus dem Abgrund keine Plüschtiere, sondern Müll. Ungefähr 2000 Tonnen lagern an diesem Tag in einem rechteckigen Bunker in Kiel. Büscher hat die Hoheit über Kiels größte Mülltonne. Müll, der sich in Strom und Wärme verwandeln wird – hier, in der Kieler Müllverbrennungsanlage (MVK).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das beeindruckende Gebäudekonstrukt direkt am Theodor-Heuss-Ring ist gerade in Zeiten der Energiekrise ein wichtiger und zuverlässiger Energielieferant. 20 Prozent der jährlichen Energie des Kieler Fernwärmenetzes wird in der Müllverbrennungsanlage produziert, außerdem Strom für rund 10 000 Haushalte. Dafür wurden 2022 insgesamt 134 492 Tonnen Müll verbrannt. Wie funktioniert das?

Dienstag, kurz nach 11 Uhr. Auf dem Gelände der Verbrennungsanlage herrscht reger Betrieb. Drei orangefarbene Müllautos kommen an, bleiben nacheinander auf einer im Boden eingelassenen Waage stehen. Sie sind gefüllt mit dem Inhalt grauer Tonnen von Kieler Haushalten, werden jetzt gewogen, alles wird dokumentiert. Etwa 80 Müllfahrzeuge bringen täglich Haushaltsabfall hierher – aus Kiel, den Kreisen Schleswig-Flensburg, Plön und Rendsburg-Eckernförde. Dazu kommen Gewerbeabfälle.

Müllverbrennungsanlage liegt mitten in Kiel

Die Lkws fahren weiter, in eines der drei sich im Betrieb befindenden Schleusentore und schütten ihren Müll in eine Luke. Was auffällt: Wer draußen steht, nur ein paar Meter entfernt von den Müllbergen, riecht davon fast nichts. „Wir haben hier immer einen gerichteten Luftstrom von außen nach innen“, erklärt Betriebsleiter Thomas Bäumann. Er arbeitet seit 25 Jahren in der Anlage, kennt jeden Winkel, kann jede Frage beantworten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die Müllverbrennungsanlage nach außen hin meist geruchsneutral ist, ist angesichts ihrer Lage eine wichtige Voraussetzung. Sie steht mitten in der Stadt, die Balkone von Mehrfamilienhäusern sind nicht weit entfernt. „Wir sind regelmäßig im Austausch mit den Anwohnern“, sagt Geschäftsführer Frank Ehlers. Das Ziel: Die MVK soll möglichst selten auffallen.

Der von den Fahrzeugen abgeladene Müll ist durch die Luken auf den Grund des Müllbunkers gefallen. 20 Meter weiter oben sitzt Manuel Büscher in einer kleinen Kammer, der sogenannten Krankanzel. Durch eine Glasscheibe blickt er direkt in den Müllschlund.

Müllverbrennungsanlage Kiel: Meterhoher Müllturm im Bunker

Der Müll stapelt sich mehr als zehn Meter hoch übereinander, Pfannen, Windeln, Kunststoff in unterschiedlichsten Formen, Teppichreste. Zum Glück lässt die Glasscheibe der Krankanzel keinen Gestank durch – der wäre wohl unerträglich. Einige Müll-Fans fliegen aber im Bunker hin und her: Krähen, die „hier gar nicht mehr rauswollen“, sagt Bäumann.

Den Müll, der am Fuße des Berges neu ankommt, befördert Büscher mithilfe seines Greifkrans auf den Berg. Dazu nutzt er die Joysticks rechts und links neben seinem Sitz, um den herum auch viele quadratische Steuerungsknöpfe leuchten. Außerdem schichtet er den Müll regelmäßig um. Das ist wichtig, damit er später möglichst gleichmäßig brennt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Büschers Kran greift wieder zu. Dieses Mal steuert er auf die linke Seite des Bunkers zu, wo sich zwei große Trichter befinden. Über sie geht es in Richtung der beiden Verbrennungskessel. Einer davon ist an diesem Tag außer Betrieb, weil eine planmäßige Revision der Anlage stattfindet.

In Kiel werden pro Stunde bis zu 17,4 Tonnen Müll verbrannt

In den beiden Kesseln werden pro Stunde jeweils 8,7 Tonnen Müll verbrannt. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 1000 Grad Celsius. Das heiße Rauchgas setzt einen Wasser-Dampf-Kreislauf in Gang, bei dem die so wichtige Energie für die Kieler Haushalte entsteht. Der Wasserdampf gelangt durch nie enden wollende Rohre zu einer Turbine, die unter lautem Getöse Strom erzeugt. Der nun etwas abgekühlte Dampf wird ans Kieler Fernwärmenetz abgegeben.

Den Überblick in der Müllverbrennungsanlage zu behalten, ist für Außenstehende nicht leicht. Allein das Kesselhaus ist mehr als 40 Meter hoch und sieht im Inneren durch die vielen Rohre, Ventile und eisernen Böden aus wie ein überdimensionierter Maschinenraum.

Der Mann in der Leitwarte der Anlage muss alles ganz genau kennen. Mohammad Hussein sitzt vor neun Computerbildschirmen mit etlichen Zahlen und Informationen, dahinter leuchtet eine weitere große Bildschirmwand mit Livedaten aus der Anlage, zehn kleinere Bildschirme zeigen Bilder der Überwachungskameras.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Leitwarte wird die Müllverbrennungsanlage Kiel genau überwacht

Husseins Job ist es, zu erkennen, wenn etwas bei der Müllverbrennung schiefgeht. Zum einen meldet sich das System bei ihm, wenn bestimmte Werte unregelmäßig sind. Zum anderen kann er mit seinem geschulten Auge oft schon vorher sehen, ob es in einem bestimmten Bereich ein Problem geben könnte.

Immer aufmerksam sein, ist dabei essenziell – auch, wenn man hier um drei Uhr nachts sitzt. Die Müllverbrennungsanlage läuft rund um die Uhr, Leitwarte und Kran müssen immer besetzt sein, ein Schichtsystem ist eingerichtet.

Beim Thema Müllverbrennung fällt zwangsläufig das Stichwort Umweltschutz. Ein Begriff, auf den Geschäftsführer Frank Ehlers von sich aus schnell zu sprechen kommt. Das hat seine Gründe, denn die Bilanz kann sich sehen lassen.

Müllverbrennungsanlage Kiel eine der effizientesten in Deutschland

Rund 71 Prozent der im Abfall enthaltenen Energie werden in Strom und Fernwärme umgewandelt – die Kieler Müllverbrennungsanlage ist damit eine der effizientesten in ganz Deutschland. Und: Der Abfall hat einen 53-prozentigen biogenen Anteil, dessen Verbrennung klimaneutral ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem sagt Ehlers, dass „jede Tonne Müll eine zu viel ist“. Müllverbrennung als tragende Säule der Abfallentsorgung werde aber wohl noch Jahrzehnte gebraucht – „um das zu ändern, müssen wir schon bei der Produktion viel stärker das Recycling mitdenken“, so Ehlers.

Seit 1975 in Betrieb Die Kieler Müllverbrennungsanlage (MVK) am Theodor-Heuss-Ring ist seit 1975 in Betrieb. 1996 wurde die Anlage umfangreich modernisiert und ist seitdem eine der deutschlandweit emissionsärmsten Müllverbrennungsanlagen. Die MVK gehört zu 51 Prozent dem Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel und zu 49 Prozent dem Entsorgungsunternehmen Remondis.

In Bezug auf die Abgase kann die MVK ebenfalls gute Zahlen vorlegen. Die Emissionswerte des Rauchs, der am Ende aus den Schornsteinen kommt, liegen sehr deutlich unter den gesetzlich vorgeschrieben Höchstwerten. Dafür sorgt ein sechsstufige Abgasreinigung.

Pro Tonne Müll fallen 250 Kilogramm Schlacke an

Dabei werden sowohl die Schadstoffe aus dem Rauch gefiltert, die von den verbrannten Materialien stammen, also auch die durch die Verbrennung entstandenen Schadstoffe. Die Rauchgasreinigung nimmt den größten Teil der Müllverbrennungsanlage ein, ist in einem großen Gebäudekomplex untergebracht und wird anhand von Messdaten genau überwacht. Beim Reinigen entstehen Nebenprodukte, die anderweitig verwendet werden können – beispielsweise 286 Tonnen Gips pro Jahr.

Zurück in den Heizkessel. Nicht der ganze Müll verbrennt, es bleiben Rückstände, die sogenannte Schlacke. Die grau-braune Masse besteht aus vielen kleinen Steinen, aber auch Töpfe und Pfannen sind zu erkennen, die bei den Temperaturen im Heizkessel nicht schmelzen konnten. Pro Tonne Abfall fallen etwa 250 Kilogramm Schlacke an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine Fremdfirma holt diese täglich ab, die MVK zahlt dafür Geld. Im Anschluss werden aus der Schlacke Metalle und andere Wertstoffe rausgefiltert, der Rest wird zum Beispiel fürs Verstopfen von Bergwerksstollen genutzt. Der Müll aus der grauen Tonne hat einiges hinter sich – und sorgt mit dafür, dass es in den Kieler Haushalten warm bleibt.