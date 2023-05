﻿Müllwagen fahren an 525 Stellen in Kiel rückwärts

Kiel. Nach einem Urteil aus Rheinland-Pfalz muss die Müllabfuhr nicht rückwärts zu einem Grundstück fahren, um den Müll abzuholen. Stattdessen müssen Hauseigentümer ihre Abfalltonnen dann an geeigneterer Stelle weiter weg bereitstellen. Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK) der Stadt Kiel hat das Thema im Blick. Grund: In Kiel fahren Müllwagen an 525 Stellen rückwärts. Für Kiel wirkt das Urteil nicht.

Hintergrund des Urteils ist eine Klage von Hauseigentümern im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel. Ihre Grundstücke sind nur über einen sehr schmalen Weg erreichbar. Die Kreisverwaltung hat ihnen auferlegt, ihre Mülltonnen 50 Meter entfernt an einer breiteren Straße abzustellen, damit die Müllabfuhr nicht rückwärts fahren muss. Begründung: erhöhte Unfallgefahr. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße bestätigte die Anordnung der Verwaltung als „offensichtlich rechtmäßig“. Das Abfallunternehmen könne nicht zu dem Haftungsrisiko verpflichtet werden (Az.: 4K 488/22.NW).

Rückwärtsfahren gehört zu den häufigsten Unfallursachen

Das Urteil gilt nur für den konkreten Fall und bindet deshalb andere Kommunen nicht. Gleichwohl beschäftigt auch der ABK sich intensiv mit dem Thema. „Rückwärtsfahren gehört zu den häufigsten Unfallursachen mit Personenschaden im Straßenverkehr“, schreibt der ABK auf seiner Homepage. „Eine nochmals erhöhte Gefahr besteht bei der Abfallsammlung, da die Sammelfahrzeuge sehr oft rückwärts fahren – und das in Wohngebieten, in denen oft auch Kinder, Radfahrer, Senioren und mobilitätseingeschränkte Menschen unterwegs sind.“

Müllwagenfahrer: „Am schlimmsten sind Fahrradstraßen“

Stephan Alpers kann das bestätigen. „Es geht primär um den Schutz der Leute“, sagt der 52 Jahre alte Müllwagenfahrer. In 27 Jahren beim ABK ist ihm noch kein Unfall mit Personenschaden unterlaufen.

Alpers berichtet „nur“ von Beinahe-Unfällen: „Die hängen einem ein paar Tage nach.“ Die größte Gefahr gehe von Radfahrern aus, „die plötzlich auf die Straße schießen“. Am schlimmsten seien für ihn Fahrradstraßen. Da hämmerten Radfahrer schon mal mit der Faust gegen seinen Wagen und pochten auf ihr Vorfahrtrecht. Der Müllwagenfahrer wünscht sich in solchen Situationen „mehr Verständnis für das, was wir hier machen“.

Müllwagen dürfen höchstens 150 Meter rückwärts fahren

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat Anforderungen für Rückwärtsfahrten bei der Abfallsammlung definiert. Sie sind mittlerweile Gesetz. Danach darf die Rückfahrstrecke nicht länger als 150 Meter sein. Beiderseits der Müllwagen soll ein Sicherheitsabstand von je einem halben Meter gewährleistet sein. Das erfordert eine Durchfahrtbreite von mindestens 3,55 Metern. Die Sicht durch die Rückspiegel darf nicht behindert werden, zum Beispiel von Bäumen, Ästen oder Sträuchern.

Zudem sind nach Angaben des ABK alle Müllwagen in Kiel mittlerweile mit Rückfahrkameras ausgestattet. Alle Neufahrzeuge verfügen danach auch über Abbiege-Assistenten.

Das ergab die Gefahrenbewertung für Rückfahrstrecken in Kiel

Der ABK hat zudem das Ahlener Fachinstitut Infa beauftragt, die Unfallgefahr auf allen 525 Rückfahrstrecken in Kiel zu bewerten. Ergebnis ist die Einordnung in drei Gefahrstufen: 303 Strecken sind grün, 116 gelb und 106 rot. Rot bedeutet: akuter Handlungsbedarf.

Der ABK hat daraus erste Konsequenzen gezogen. Für 320 Rückfahrstrecken gibt es einen zweiten Einweiser oder eine ortsspezifische Einweisung. Auf 66 Strecken werden Mini-Müllwagen eingesetzt. Auf fünf Wegen fährt der ABK nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Zu 59 Standorten fährt der ABK gezielt außerhalb seiner Routen.

Mögliche Maßnahmen: Parkverbote, Zentralplätze, weitere Wege

ABK-Werkleiter Christian Schmitt und der Abteilungsleiter für Abfallwirtschaft, Carsten Richly, sind seit Ende 2021 eigens durch alle 18 Ortsbeiräte in Kiel getingelt. Sie haben dort mögliche Maßnahmen vorgestellt, mit denen eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer und für die eigenen Mitarbeiter weiter minimiert werden sollen.

Dazu gehören Parkverbote an 35 Fahrwegen oder Wendebereichen sowie 25 zentrale Behälterstandplätze in Kiel. An 15 Stellen sollten Bäume, Hecken oder Sträucher beseitigt oder zurückgeschnitten werden. Zudem hat der ABK 15 Bereiche identifiziert, in denen Grundstückseigentümer die Abfallbehälter an der nächsten Straße bereitstellen sollen, die mit Müllwagen befahrbar sind – wie in dem Fall aus Rheinland-Pfalz.

Ortsbegehungen des ABK mit den Fachämtern in Kiel

Manche dieser Maßnahmen seien bereits umgesetzt, berichtet der ABK. Andere würden noch mit den Fachämtern abgestimmt. Dazu gehören primär das Ordnungsamt, das Tiefbauamt und das Grünflächenamt. Mit ihnen gibt es derzeit eine Reihe von Ortsbegehungen.

Einen konkreten Anlass für das erhöhte Augenmerk des ABK gibt es Gott sei Dank nicht. „Unfälle des ABK beim Rückwärtsfahren sind nicht bekannt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Kein Wunder: „Es hat keine Unfälle gegeben“, sagt ABK-Sprecherin Claudia Josefus.

