﻿Museen, Büchereien, Müllabfuhr: So verschieben sich die Termine in Kiel

Die bevorstehenden Festtage bringen Menschen, die noch kein Geschenk haben, in Bewegung – genauso wie die Termine der Stadtverwaltung in Kiel. Was sich durch Weihnachten und Silvester/Neujahr ändert.

Kiel. Das Weihnachtsfest lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die besinnlichen Tage sind eine besondere Zeit – außerdem bringen sie Öffnungszeiten und Termine der Kieler Stadtverwaltung durcheinander.

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend. Das bedeutet für die Wochenmärkte auf dem Exerzierplatz, in Elmschenhagen, Gaarden, Dietrichsdorf und Friedrichsort, dass am 24. Dezember bereits um 12 Uhr die Stände schließen. Der Markt auf dem Blücherplatz fällt am zweiten Weihnachtstag, Montag, 26. Dezember, ersatzlos aus.

Weihnachtsmärkte schließen am 23. Dezember – bis auf einen

Die Weihnachtsmärkte auf dem Bernhard-Minetti-Platz und auf dem Rathausplatz schließen am Freitag, 23. Dezember um 22 Uhr. Der Markt auf dem Holstenplatz schließt ebenfalls am 23. Dezember, allerdings schon um 21 Uhr. Auf dem Asmus-Bremer-Platz haben die Stände noch bis Freitag, 30. Dezember, geöffnet – am 27. und 28. Dezember von 11 bis 20 Uhr, am 29. und 30. Dezember von 11 bis 21 Uhr. Gastronomische Stände dürfen außerdem noch eine Stunde länger geöffnet bleiben. An Heiligabend haben die Buden von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Bereits ab 12 Uhr spielt an Heiligabend das Philharmonische Quartett auf dem Balkon des Verlagshauses der Kieler Nachrichten bekannte Weihnachtslieder. Interessierte sind eingeladen, sich auf dem Asmus-Bremer-Platz einzufinden und den besinnlichen Klängen zu lauschen und mitzusingen.

Beim Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) bringen die Weihnachtstage die Termine durcheinander. Alle Leerungstermine in der Woche vom 26. Dezember bis 1. Januar verschieben sich um einen Tag nach hinten. Die Mitarbeitenden des ABK sind somit auch Silvester, 31. Dezember, unterwegs. Das ABK-Wertstoff-Zentrum Kiel, Clara-Immerwahr-Straße 6, bleibt an den beiden Sonnabenden 24. und 31. Dezember geschlossen. Das Schadstoffsammelmobil fährt am 22. Dezember zum letzten Mal in diesem Jahr und macht dann eine Weihnachtspause bis zum 15. Januar. Am 16. Januar ist das Mobil dann wieder in Hassee, Parkplatz Rodenbeker Weg, 9 bis 10 Uhr, und in Hasseldieksdamm, Hofholzallee vor Hausummer 224, 10.30 bis 11.30 Uhr, unterwegs.

Mit Lesestoff am besten vor Weihnachten eindecken

Wer die Feiertage zum Lesen nutzen möchte, sollte sich am besten schon vor Weihnachten mit Büchern eindecken. Die Zentralbibliothek und alle Stadtteilbüchereien haben am 24., 25., 26. und 31. Dezember geschlossen. Auch zwischen den Feiertagen kommt es zu Änderungen bei den Öffnungszeiten. Die Stadtteilbüchereien Gaarden, Holtenau, Schützenpark und Wik bleiben geschlossen. In Dietrichsdorf, Elmschenhagen, Friedrichsort, Mettenhof und Suchsdorf stehen zu den bekannten Zeiten Bücher und andere Medien zum Ausleihen bereit.

Die Stadtgalerie Kiel bleibt an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, und an Silvester, geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag hingegen können Interessierte sogar ausnahmsweise an einem Montag die Galerie besuchen. Auch an Neujahr, 1. Januar, ist die Stadtgalerie geöffnet. An beiden Tagen - und zu den üblichen Öffnungszeiten - können Besucher von 11 bis 17 Uhr die 69. Landesschau des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler Schleswig-Holstein (BBK-SH) und die Ausstellung "Die Gemälde. Teil 2" aus der Reihe "Werkbestand" der Heinrich-Ehmsen-Stiftung entdecken.

Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum bleibt an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen und Silvester geschlossen. Zwischen den Feiertagen (sowie am 1. Januar, 12 bis 18 Uhr) ist das Museum geöffnet. Im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, sind derzeit die Ausstellungen "Kiel wird grüner - der Wandel des Stadtbildes in den 1920er Jahren" und "Kiel, Chanukka 1931. Rahel Posners Foto erzählt" zu sehen. Im Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65, erfahren Besucher in der Ausstellung "Marine, Werften, Segelsport - die Geschichte der Hafenstadt Kiel" mehr über Kiels facettenreiche Geschichte als Hafenstadt.

Die Musikschule Kiel ist in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis zum 8. Januar geschlossen. In dieser Zeit findet kein Musikunterricht statt. Telefonisch ist die Verwaltung der Musikschule am Mittwoch, 4. Januar, 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 5. Januar, 14 bis 16 Uhr, und Freitag, 6. Januar, 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Die Förde-Volkshochschule ist ebenfalls in den Weihnachtsferien. Vom 27. bis 30. Dezember finden keine Kurse statt. Dort geht es aber bereits am 2. Januar wieder los.

Das Hörnbad schließt von 21. bis einschließlich 25. Dezember. Am Montag, 26. Dezember, stehen von 8 bis 20 Uhr der Sportbereich, von 12 bis 19 Uhr der Freizeitbereich und von 10 bis 20 Uhr der Saunabereich zur Verfügung. Vom 27. bis zum 30. Dezember gelten die üblichen Öffnungszeiten, am 31. Dezember sowie am 1. Januar bleibt das Hörnbad geschlossen.

Die Sprechstunden des Fachdienstes Kindertagespflege im Neuen Rathaus finden am 26. Dezember und 29. Dezember nicht statt.

Das Stadtarchiv im Rathaus bleibt vom 27. bis 31. Dezember geschlossen.

Zwischen den Feiertagen geöffnet haben die Fahrzeugzulassungsstelle und die Führerscheinstelle, Saarbrückenstraße 147. Zudem können Kieler und Kielerinnen ihre Einwohner-Angelegenheiten im Rathaus und in den Stadtteilbürgerämtern zu den bekannten Zeiten erledigen.