Museumsnacht Kiel: Diese Highlights erwarten die Gäste am 26. August 2022

Große kulturelle Vielfalt und so viele teilnehmende Einrichtungen wie noch nie: Die Museumsnacht kommt zurück, nachdem sie wegen der Pandemie zwei Jahre in Kiel ausfiel. Mit diesem besonderen Programm wollen die Organisatoren einen neuen Besucherrekord aufstellen.

Kiel. Die Kieler Museumsnacht kommt zurück, im klassischen Format und mit einem Programm, das so vielfältig wirkt wie noch nie. Und mit einer Rekordzahl teilnehmender Häuser: Erstmals machen 30 Einrichtungen der Landeshauptstadt mit. Geht es nach den Wünschen der Organisatoren, dann soll einer der kulturellen Höhepunkte im Kieler Sommer, die Nacht der offenen Museen, Galerien und Einrichtungen, nach zwei Jahren Pandemie-Pause auch einen neuen Besucherrekord aufstellen.

47 556 Gäste: Kiel will Ergebnis von 2019 toppen

„Wir hoffen, dass wir die bisherigen Spitzenzahlen von 2019 noch toppen“, sagt Maike Vieland, Projektleiterin der Museumsnacht im städtischen Amt für Kultur und Weiterbildung, und verweist auf einen stetigen Aufwärtstrend, den Corona unterbrochen hatte: 2016 besuchten ihr zufolge 27 066 Gäste das stadtweite Sommer-Event, 2017 kamen fast 39 000, ein Jahr später waren es rund 47 250. Bei der letzten Veranstaltung vor der Pandemie verzeichnete die Stadt demnach 47 556 kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Am Freitag, 26. August 2022, steigt die Museumsnacht zum 21. Mal am West- und Ostufer. Die teilnehmenden Häuser laden alle Interessierten zwischen 19 Uhr und Mitternacht dazu ein „ihre Schätze zu entdecken und ein vielfältiges Kulturprogramm zu genießen“, so formuliert es die Presseabteilung der Stadt. Es geht um das Entdecken von Kunst, das Erleben von Experimenten, das Eintauchen in Historisches.

Livemusik, Kulinarik, Vorträge und Führungen sowie Aktionen ergänzen die Bandbreite der Angebote. Beim Zuhören, Zusehen und Staunen soll es dabei nicht bleiben: Es gibt auch ein kreatives Mitmach-Programm, zum Beispiel im Welcome Center (Stresemannplatz). Dort können Nachtschwärmer unter Anleitung der Meeresmaler Ute und Jens Jacobsen ihr eigenes Kiel-Bild gestalten.

Museumsnacht Kiel: Morsesignale und Bügeleisen-Kunst

Wachs schmelzen per Bügeleisen? Auch das geht, bei der „Encaustic“-Aktion mit Heike Jeschonnek im Kunstraum B (Wilhelminenstraße) – als Kunst im Postkartenformat zum Mitnehmen. Bei einem Guss-Workshop im Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei (Grenzstraße) kann man einen Taler aus Zinn gießen, beim Quiz im Warleberger Hof (Dänische Straße) seine Musikkenntnisse testen, im Maschinenmuseum in der Wik (Am Kiel-Kanal) Lichtsignale mit einem Morseapparat in die Dunkelheit schicken und im Flandernbunker (Kiellinie) Friedenspostkarten versenden.

Besondere Aktionen bringt das frische Konzept „Muthesius Kunsthochschule zu Gast“ mit sich. An „kunstfernen“ Orten stellen fünf Muthesianer ihre Installationen, Designs und künstlerischen Positionen aus. Sven Schuch, Leiter des „spce“ (Muthesius), beschreibt das so: „Die Künstler intervenieren mit den Räumen, da wird etwas entstehen – ich spreche immer gern von „Irritations-Momenten“.

Muthesius Kunsthochschule zu Gast an „kunstfernen Orten“

So ist etwa der Bildhauer Max Holzer im Maschinenmuseum zu Gast, Anna Ruscher im Flandernbunker. Dort wird sie einen Bunker im Bunker zeigen. Eine Installation, in der eine Schrankwand eine tragende Rolle spielt. Im Computermuseum (Eichenbergskamp) präsentiert der kolumbianische Master-Student Elkin Salamanca (27) seine künstlerischen Ideen. Was es mit seinen vordergründig kuriosen „Ei-Wesen“ auf sich hat, was diese mit der Corona-Pandemie zu tun haben und welche Traurigkeit dahinter eigentlich steckt, können Besucherinnen und Besucher an diesem Abend herausfinden.

Elkin Salamanca (27, Muthesius Kunsthochschule) aus Kolumbien stellt bei der Museumsnacht eigene Installationen vor. © Quelle: Kiel-Marketing

Die Muthesius-Künstler wollen ihr Publikum überraschen. Eins sei aber jetzt schon verraten: Bei Elkin Salamanca geht es auch um Videospiele mit Sounds und Optik der „Tamagotchi“-Zeit und eine Auseinandersetzung mit modernen Dating-Apps wie Tinder.

Neben virtuellen Erlebnissen können Museumsnacht-Gäste aber auch ganz „echte“ Eindrücke sammeln. Bei klarem Wetter ist in der Sternwarte der Fachhochschule Kiel (Sokratesplatz) wieder der Blick in den Sternenhimmel möglich.

Museumsnacht Kiel: Bis 16 Jahre ist der Eintritt frei

Eintrittsbändchen (10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse) sind etwa im Welcome Center und den beteiligten Institutionen erhältlich. Online gibt es Tickets zum Selbstausdrucken und weitere Informationen unter www. kiel.de/museumsnacht. Die ausgedruckten Karten können beim Besuch der ersten Einrichtung gegen ein blaues Bändchen eingetauscht werden. Das Band gilt laut Stadtverwaltung auch als Fahrkarte für Busse, Schiffe und Züge in Kiel und naher Umgebung. Mit dem Museumsexpress der KVG kann man auf dem Westufer von Station zu Station pendeln. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.