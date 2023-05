﻿Wie Islands Hauptstadt Reykjavík Musiker aus der ganzen Welt inspiriert

Reykjavík. Ein Hostel mit Konzertsaal, ein Buchladen, der abends zur Bühne wird, spontane Jam-Sessions im Dachgeschoss eines eigentlich schon geschlossenen Restaurants. Wer einen Tag in Reykjavík verbringt, merkt sofort: Hier spielt die Musik. In einer Vielfalt, die kaum zu überbieten ist. Und die immer neue Kreative anlockt. Auch Moritz Christiansen aus Kronshagen bei Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 21-Jährige studiert eigentlich im dänischen Aalborg, für seinen Erasmus-Austausch hat er sich Island ausgesucht. Nicht nur, weil es die Heimat seiner Freundin ist. „Ich will viele verschiedene Sachen probieren, mich musikalisch finden“, sagt der Saxofonist. Und wo ginge das besser als in der Heimat von Björk?

Björk ist in Island Ikone und Mysterium zugleich

Die 57-Jährige ist in ihrer Geburtsstadt allgegenwärtig. Man erzählt sich, wo sie essen geht, welches ihr Lieblings-Schwimmbad ist und wo sie vielleicht wohnt. Immer mit dem Zusatz „wenn sie mal hier ist“. Denn wo genau sich die Frau aufhält, die Island auf die Weltkarte der Musik katapultierte, ist meist unbekannt. Wie sie aktuell aussieht sowieso.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür scheint ihre enorme stilistische Bandbreite auf ihre Landsleute abgefärbt zu haben, die den Reykjavík-Sound nun in die Welt und – dort gereift – wieder zurück tragen. „Die richtig Guten gehen meist eine Zeit ins Ausland, studieren dort und kommen dann zurück. Deshalb gibt es hier so viele extrem gute Lehrer“, sagt Christiansen, der sein Hauptfach bei Sigurður Flosason, einer isländischen Saxofon-Koryphäe, belegt. Auch Improvisation ist Bestandteil des Stundenplans – eine Fähigkeit, die der Kieler Jazz-Musiker zwischen Hochschulkonzert in der großen Hallgrímskirkja und abendlicher Jam-Session in der Kneipe ohnehin ständig braucht.

Lesen Sie auch

„Es gibt durchaus einen isländischen Sound im Jazz-Bereich“, hat er festgestellt und beschreibt ihn als „recht simpel und minimalistisch“. Und er genießt die hiesige Offenheit, nicht nur in Stilfragen. „Die Leute sind bereit, alles Mögliche auszuprobieren und gemeinsam Projekte zu starten.“

Auch deshalb will er noch ein weiteres Semester in Reykjavík dranhängen. „Es gibt noch so viele, mit denen ich zusammenspielen will.“ Um irgendwann vielleicht von der Musik leben zu können. „Wenn mein Einkommen langfristig daraus besteht, dass ich Konzerte mit der Musik spiele, für die ich brenne – das wäre ein Traum“, sagt er.

Ein etwas greifbareres Ziel ist aktuell (noch) eine Begegnung mit Björk – zumindest aus der Ferne. So nebulös wie ihr Dasein meist wirkt, so sicher ist: Im Juni macht sie auf ihrer Tour Halt in der Heimat. „Da werde ich mich wohl um ein Ticket bemühen“, sagt Christiansen. Island-Inspiration garantiert.