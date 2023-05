Musikevent „Sounds4Earth“ in Kiel: Gewinnen Sie Tickets für den Singer-Songwriter-Wettbewerb!

Kiel. Mit einem neuen Format in Kiel sollen Nachwuchskünstler gefördert und Geld für die gute Sache gesammelt werden: Am Sonnabend, 3. Juni, treten ab 17 Uhr erstmals fünf Singer-Songwriter beim Wettbewerb „Sounds4Earth“ in der Lille-Brauerei in Kiel gegeneinander an. Der Sieger oder die Siegerin wird am Abend vom Publikum gekürt und gewinnt zwei Folgeauftritte, unter anderem beim Bootshafensommer in Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kieler Newcomer Evely, Anja Westphal und Fabien Le Griot duellieren sich jeweils mit Heldenlos aus Oldenburg sowie Kieper aus Hamburg. Sie präsentieren ihre Musik und Texte auf der Bühne.

450 Gäste können den Wettbewerb und die darauffolgende After-Show-Party live mitverfolgen. Der Eintritt kostet 15 Euro, Frühbucher erhalten ihr Ticket für zwölf Euro. Der Erlös der Veranstaltung geht komplett an den gemeinnützigen Verein „Mission Erde“, der sich für Natur, Umwelt und Tierschutz starkmacht.

Gewinnspiel: Kieler Nachrichten verlosen 5 x 2 Tickets

Organisiert wird der Wettbewerb von Kieler Veranstaltungskaufleuten in der Ausbildung. Im Rahmen ihres Berufsschulunterrichts planen die Azubis Marketing, Verpflegung, Technik und Sponsoren. Auch die Kieler Nachrichten gehören zu den Unterstützern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie wollen beim Musikevent „Sounds4Earth“ dabei sein? Wir verlosen, fünf mal zwei Tickets für den Singer-/Songwriter-Contest. Hier geht es zum Gewinnspiel. Eine Teilnahme ist bis 21. Mai 2023, 22 Uhr möglich. Die Gewinner werden per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Mehr zur Veranstaltung unter www.sounds4earth.de.