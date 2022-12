﻿Doppelspitze übernimmt das Musikhaus Keller in Kiel

Kiel. Wenn Günter Keller in die Tasten greift, wird das Herz weit. Und dann spielt er auch noch „La Paloma“ von Hans Albers. „Auf Matrosen, ohe! Einmal muss es vorbei sein.“ Ein passenderes Lied hätte sich Günter Keller beim spontanen Mini-Konzert zum Fototermin mitten vor seinem Musikhaus Keller nicht aussuchen können. „Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh.“ Nach mehr als vier Jahrzehnten übergibt der Instrumenten-Papst sein Geschäft an zwei Nachfolger.

Wer Günter Keller in diesen Tagen anschaut, weiß: Dieser Mann hat alles richtig gemacht in seinem Leben. Er sieht so zufrieden und glücklich aus, wie nur jemand aussehen kann, der mit sich und der Welt im Reinen ist. Mit 76 Jahren wird sich der Musikalienhändler nun in den Ruhestand verabschieden. Ganz offiziell.

Musikhaus Keller in Kiel bekommt zwei neue Chefs

Seine beiden neuen Nachfolger kennt er schon ein paar Jahre und weiß sein Musikhaus in besten Händen. Aber wer Günter Keller schon mal erlebt hat, ahnt vielleicht, dass die Musik sein Leben ist. So wird er auch weiterhin oft im Laden vorbeischauen und sein kleines Büro im Keller nutzen. Noch zwei Jahre ist er als Sachverständiger der IHK zu Kiel für Instrumente für Gerichte und Versicherungen tätig. Der einzige in Deutschland übrigens.

Das Musikhaus Keller in Kiel ist eine Institution. Kunden schwärmen von der guten Beratung, der Ehrlichkeit und dem Fachwissen. Mit Kompetenz und einer einzigartigen Reparaturwerkstatt hat sich Günter Keller seit 1978 mit seinem Team über Jahrzehnte eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Dazu gehörten auch etliche Stars wie Biene-Maja-Sänger Karel Gott und Schlagersänger Vico Torriani.

Musikhaus Keller: Die Zukunft war lange ungewiss

An Ruhestand hat Günter Keller in den vergangenen Jahren oft gedacht. "Aber es war unglaublich schwer, eine kompetente Nachfolge zu finden", erzählt er. So machte er einfach Jahr ums Jahr weiter. 2016 verkleinerte er die Ladenfläche, um etwas kürzer zu treten. Aber die Kunden ließen ihn nicht ziehen. "Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen hier einfach nur reinschauten, um zu sagen, dass ich nicht schließen darf."

Durch Zufall lernte er dann vor drei Jahren Tomasz Hermanowski kennen. Der 32-Jährige hatte in seiner polnischen Heimat gelernt, wie man Handzupfinstrumente baut und repariert. Im Musikhaus ging er nun Günter Keller in der Werkstatt zur Hand. Der Chef persönlich „veredelte“ seine Fähigkeiten. „Nebenbei“ machte er noch eine Ausbildung zum Elektriker und ist nun bestens gerüstet. „Er ist ein fantastischer Restaurateur und Handwerker“, schwärmt Keller.

Traditionsgeschäft in Kiel bleibt bestehen

Der zweite neue Chef heißt André Urban (55). Auch er arbeitet seit rund drei Jahren im Musikhaus in der Jahnstraße/Ecke Knooper Weg. "Wir kennen uns allerdings schon seit 35 Jahren", berichtet Günter Keller. Urban ist in der Szene ein bekannter Tastenmusiker. Er arbeitete unter anderem in Neumünster, Eutin und Kiel im Musikfachhandel. Als Corona kam, stand der gelernte Industriekaufmann auf der Straße.

Keller ließ ihn kurzerhand in seinem Musikhaus mitarbeiten. „Ich wollte gucken, ob wir uns denn überhaupt beruflich vertragen“, verrät er schmunzelnd. „Die Zusammenarbeit war dann aber mehr als hervorragend.“ Urban sei genau der „richtige Mann“.

André Urban selbst blickt mit etwas Herzklopfen auf die künftige Selbstständigkeit. „Das wird schon aufregend“, sagt er. Aber das Schöne am Job sei, dass er absolut hinter den Sachen stehe, die er nun verkauft. „Wir verkaufen keine Plünnen, sondern tolle Musikinstrumente.“ Als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) wird er ab 1. Januar zusammen mit Tomasz Hermanowski das Geschäft führen. Das Vollsortiment – bis auf Blasinstrumente – soll bleiben.

Günter Keller übergibt sein Musikhaus in „gute Hände“

Günter Keller schaut beruhigt in die Zukunft. „Man wird mich hier noch sehen“, sagt er vergnügt. „Aber ich werde nicht mehr der Erste sein. Die Verantwortung liegt nun bei den beiden.“ Jetzt kann der Altwittenbeker mehr Zeit mit seiner Frau Hanne verbringen. Häufiger zum Segeln gehen und sich noch mehr als Schwimmtrainer bei der DLRG einbringen. Hach und fast vergessen: Mehr Musik machen natürlich auch.

Schon greift Günter Keller wieder in die Tasten seines Akkordeons. Mit „La Paloma“ ist der Abschied dann auch nur halb so schwer. „Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Auf Matrosen, ohe! Einmal muss es vorbei sein.“ Das Musikhaus Keller mit Günter Keller am Steuerrad ist nun Geschichte. La Musica, wie das Musikgeschäft seit 2005 aus rechtlichen Gründen heißt, aber lebt.