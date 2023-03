Nur Mut: Zum Abschluss der Woche der seelischen Gesundheit in Kiel findet am 10. Juni 2023 der siebte Kieler Mutlauf für Menschen mit und ohne seelische Erkrankungen statt. Jetzt läuft die Anmeldefrist. Was, wann, wo, wie: Alle Fragen und Antworten zum Mutlauf 2023.

Beim Mutlauf für seelische Gesundheit 2022 waren rund 60 Kinder und 350 Erwachsene auf den Moorteichwiesen in Kiel gestartet.

Was Sie zum Kieler Mutlauf 2023 wissen müssen

Kiel. Die zweite Woche der seelischen Gesundheit in Kiel wirft ihre Schatten voraus. Jetzt beginnt die Anmeldefrist für den Mutlauf, der die Woche am 10. Juni beschließt. Zugleich werden Anmeldungen für den Markt der Möglichkeiten am selben Tag entgegengenommen. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist der Mutlauf?

Der Lauf ohne Leistungsanspruch und Zeitmessung dient der Entstigmatisierung von Menschen mit Depressionen und anderen seelischen Erkrankungen. Bewegung und Sport haben einen positiven Einfluss auf psychische und psychosomatische Störungen. Sie wirken auch vorbeugend. Der Mutlauf soll Menschen mit und ohne Depressionen dazu ermutigen, sich sportlich zu betätigen und in den Kontakt mit anderen zu treten.

Was ist der Markt der Möglichkeiten?

Dort können Selbsthilfegruppen, Praxen, Kliniken, Gesundheitsunternehmen und Sportvereine ihr Angebot vorstellen. Ratsuchende können sich eingehend über seelische Erkrankungen und Hilfsmöglichkeiten informieren. Voraussichtlich wird es auch wieder Essen und Trinken sowie Musik geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer veranstaltet den Lauf?

Der Mutlauf und der Markt der Möglichkeiten werden organisiert vom Kieler Fenster, der AOK Nordwest, dem LTV Kiel-Ost und der Selbsthilfekontaktstelle Kiel (Kibis).

Wann und wo finden Mutlauf und Markt der Möglichkeiten statt?

Der Markt der Möglichkeiten läuft am Sonnabend, dem 10. Juni, von 13.30 bis 19.30 Uhr auf den Moorteichwiesen in Kiel, Johann-Mayer-Straße 20. Dort startet um 15 Uhr der Mutlauf für drei- bis siebenjährige Kinder über 830 Meter. Der 1,55 Kilometer lange Mutlauf für alle anderen beginnt um 16 Uhr an gleicher Stelle.

Wie komme ich da hin?

Mit den Buslinien 61, 62, 501 und 502 Richtung Flintbek und Molfsee, Haltestelle Rondeel. Für Pkw gibt es an den Moorteichwiesen nur rund 50 öffentliche Parkplätze. Ausweichmöglichkeit mit Parkplätzen ist das Haus des Sports am Winterbeker Weg 49.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was kostet das?

Die Startgebühr für den Mutlauf beträgt sieben Euro, die für den Kindermutlauf zwei Euro. Die Ausstellung auf dem Markt der Möglichkeiten ist gebührenfrei. Tische und Stühle sowie Pavillon sind selbst mitzubringen.

Wofür sind die Startgebühren?

Die Gebühren werden komplett für die Preise einer Tombola für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwendet. Sie läuft zum Ende der Veranstaltung. Die Startnummer ist zugleich die Losnummer.

Wie melde ich mich für den Mutlauf an?

Anmeldungen im Internet auf www.davengo.com/event/overview/7-mut-lauf-2023 . Anmeldeschluss ist Sonntag, der 4. Juni 2023. Die Teilnahmezahl ist auf 350 Erwachsene und 100 Kinder beschränkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Können auch Menschen im Rollstuhl beim Mutlauf mitmachen?

Ja! Auch Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sind willkommen, am Mutlauf teilzunehmen.

Wie melden Einrichtungen, Unternehmen, Gruppen und Vereine sich für den Markt der Möglichkeiten an?

Anmeldungen per E-Mail an mutlauf2023@kieler-fenster.de oder telefonisch unter 0431/6498050. Anmeldeschluss ist Freitag, der 26. Mai 2023.

Kann ich für die Veranstaltung spenden?

Ja, hier: Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen, Kieler Volksbank, IBAN: DE60 2109 0007 0065 0180 01.