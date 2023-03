﻿Mutmaßlicher Mord in Kiel: Bruder des Angeklagten sagt vor Gericht aus

Fisnik H. soll im Juni 2022 in Kiel einen 31-Jährigen erschossen haben. Nun sagte der Bruder (20) des Angeklagten vor Gericht aus. Eine Ohrfeige gegen ihn soll Auslöser für die Schüsse gewesen sein. Eine Racheaktion sei zwar geplant gewesen, nicht aber eine solche Eskalation, so der 20-Jährige.

Fisnik H. (24) muss sich vor dem Landgericht Kiel verantworten, weil er am 27. Juni 2022 in Kiel einen 31-Jährigen heimtückisch erschossen haben soll.

Kiel. Nach der zweistündigen Vernehmung hat der 20-Jährige im Zeugenstand selbst noch eine Frage an den Vorsitzenden Richter Stefan Becker. „Darf ich mich noch von meinem Bruder verabschieden?“ Becker nickt. Der 20-Jährige tritt zur Anklagebank, es folgt eine feste Umarmung, dann trennen sich die Wege wieder. Für den 20-Jährigen geht es zurück nach Hause, für den Angeklagten, Fisnik H. (24), wie nach jedem Verhandlungstag in die Justizvollzugsanstalt Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort sitzt der 24-Jährige seit dem vergangenen Sommer in Haft, weil er am späten Abend des 27. Juni 2022 im Gustav-Schatz-Hof in Kiel-Gaarden einen 31-Jährigen heimtückisch erschossen haben soll. Dieser hatte dem Bruder von Fisnik H. einige Stunden zuvor auf einem nahe gelegenen Parkdeck eine Ohrfeige verpasst, weil es ihm offenbar nicht passte, dass er dort mit Freunden einen Joint rauchte. Die Ohrfeige soll der Auslöser für die Tat in den späten Abendstunden gewesen sein.

Mutmaßlicher Mord in Kiel: „Eigentlich wollten wir ihn nur schlagen“

Ja, man habe dem 31-Jährigen am Abend etwas heimzahlen wollen, sagt der 20-Jährige während seiner Befragung. Aber: „Eigentlich wollten wir ihn nur schlagen.“ Dass die Konfrontation so eskalieren würde, will er nicht geahnt haben. Auch nicht als sein Bruder ihm auf dem Weg nach Gaarden zum ersten Mal die spätere Tatwaffe zeigt. Er habe nicht weiter gefragt, oder sich Gedanken zur Waffe gemacht, sagt der 20-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Bruder des Angeklagten hat er ein Aussageverweigerungsrecht. Doch er möchte seine Version vom Tattag erzählen. Der junge Mann wirkt bemüht. Aber an manchen Stellen bleibt er vage, will offenbar andere Beteiligte schützen. Zum Beispiel einen albanischen Drogenhändler, der nach den bisherigen Erkenntnissen bei der Tat dabei war, und danach mit dem Bruder von H. gemeinsam in einem Taxi nach Elmschenhagen sitzt.

Streit mit Familie des Opfers: „Wir hatten schon sehr viel Stress mit ihm“

Erst gibt der 20-Jährige vor, den Mann gar nicht zu kennen. Auf Nachfrage blickt er verlegen zu Boden. „Ich möchte niemanden verraten“, sagt er. Dass der Albaner dabei war, belege dessen eigene Aussage bei der Polizei, entgegnet Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt. „Es geht um Glaubwürdigkeit. Und da habe ich Zweifel, wenn sie hier Dinge zurückhalten“, sagt die Staatsanwältin in Richtung des Bruders des Angeklagten.

Lesen Sie auch

Der 20-Jährige erzählt auch, dass er und sein Bruder schon in der Vergangenheit Konflikte mit der Familie des späteren Opfers hatten, vor allem mit dessen Bruder. „Wir hatten schon sehr viel Stress mit ihm.“ Dieser soll Fisnik H. auch ein „Gaarden-Verbot“ erteilt haben. Doch als nach den Gründen gefragt wird, bleibt der 20-Jährige schmallippig. „Ich weiß nicht, wo die Probleme herkommen“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prozess in Kiel: Sachverständiger prüft Schuldfähigkeit des Angeklagten

Und auch auf die Frage, ob sein Bruder, zu dem er offenbar ein enges Verhältnis hatte, und mit dem er gemeinsam in einer Wohnung lebte, vom Drogenhandel in Gaarden lebte, antwortet der 20-Jährige: „Weiß ich nicht.“

Dass sein Bruder vor der Tat Kokain genommen habe, könne er nur vermuten. „Er hat sich auf jeden Fall so verhalten, als hätte er gekokst“, sagt der 20-Jährige. Ob ein möglicher Kokainkonsum Einfluss auf die Schuldfähigkeit von Fisnik H. gehabt haben könnte, soll im weiteren Verlauf des Prozesses noch ein psychiatrischer Sachverständiger beurteilen.