Nach Angriff auf Obdachlose: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Nach einem Angriff auf zwei Obdachlose in Kiel in einem Hinterhof der Brunswiker Straße hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Sie befinden sich im Polizeigewahrsam.

Kiel. Nach einem Angriff auf zwei Obdachlose in Kiel hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Nach Angaben der Ermittlerinnen und Ermittler stammen die mutmaßlichen Täter ebenfalls aus der Obdachlosenszene. Angaben zu einem Motiv konnte die Polizei Kiel zunächst nicht machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag waren die Obdachlosen in Kiel in einem Hinterhof der Brunswiker Straße im Schlaf attackiert worden, teilten die ermittelnden Behörden am Montag mit. Ein 37-Jähriger erlitt schwere Stichverletzungen, ein 36-Jähriger eine Kopfverletzung. Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel ermittelten nach dem Angriff auf die Obdachlosen in Kiel wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Lesen Sie auch

Zuletzt konnten zwei Verdächtige im Alter von 32 und 55 Jahren ermittelt werden. Die Polizei nahm die Männer aus der Obdachlosenszene am Montagnachmittag an zwei Orten in Kiel fest. Sie befinden sich im Polizeigewahrsam. Über eine Vorführung bei einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel wird im Laufe des Dienstags entschieden.