﻿Gewalttätige Ausraster in der Kieler Innenstadt: Muss der Täter in die Psychiatrie?

Kiel. Eine Radfahrerin an der Hörn, ein Lokführer im Hauptbahnhof, Autofahrer, Passantinnen und ein vierjähriges Kind: Im September und Oktober 2022 schockte der Angeklagte mehrere Zufallsopfer in der Kieler City durch aggressive Ausraster. Die Staatsanwaltschaft legt dem Wohnsitzlosen (54) verbale und tätliche Übergriffe bis hin zum versuchten Raub zur Last.

Der seit sieben Monaten in U-Haft sitzende Mann räumt die Vorwürfe der fünf Anklageschriften weitgehend ein. Wie er am Mittwoch zum Auftakt seines Prozesses im Kieler Landgericht mitteilte, verschrieb ihm ein Arzt vor wenigen Tagen Psychopharmaka. Seitdem habe er „richtig gute Laune“, teilt der Angeklagte mit.

Für seine Ausraster macht der Angeklagte Frust, Alkohol und Drogen verantwortlich

Hintergrund seiner scheinbar wahllosen Attacken auf fremde Menschen ist wahrscheinlich eine psychische Erkrankung. Am Prozess nimmt auch ein psychiatrischer Sachverständiger teil. Er soll die 7. Große Strafkammer bei der Entscheidung beraten, ob der Mann zum Schutz der Allgemeinheit in einer geschlossenen Anstalt untergebracht werden soll.

Der Angeklagte selbst spricht von einer Angststörung, von Borderline und einer Psychose. Er habe „Paranoia“ gegenüber Leuten, die ihn auslachen. Das sei schon in seiner Schulzeit so gewesen, sagt der 54-Jährige. Für seine aggressiven Ausraster machte er Frust und Gewalterfahrungen als Obdachloser sowie den Konsum von Alkohol und Drogen verantwortlich.

Angegriffene Radfahrerin (25) „leidet bis heute an den Folgen“

Der erste Tatvorwurf beinhaltet auch eine Amtsanmaßung: Mit dem Ruf „Polizei! Stehenbleiben! Aussteigen“, stoppte der Angeklagte am Hörnbad einen Autofahrer, trat gegen die Stoßstange. Dann demolierte er die Frontscheibe (Sachschaden: 650 Euro) mit einer Bluetooth-Box, die er zuvor in einer Obdachlosenunterkunft gegen eine Jacke eingetauscht hatte.

Anschließend stoppte der aggressive Mann eine 25-jährige Radfahrerin an der Bahnhofstraße. Laut Vorwurf packte er die Frau an der Schulter, forderte Bargeld und schlug ihr ins Gesicht. „Die Zeugin war zehn Tage krankgeschrieben und leidet bis heute an den psychischen Folgen des Angriffs“, so die Anklage.

„Nicht mehr zuständig“: Das Schöffengericht verwies die Sache im März ans Landgericht

Die Radfahrerin hatte bereits in einem ersten Prozess vor dem Amtsgericht Neumünster ausgesagt. Demnach drehte sich der auf dem Radweg gehende Mann nach ihrem Klingelzeichen um und fing sofort an zu schreien. „Er forderte immer wieder Geld“, so die Zeugin. „Er wirkte total überdreht, verwirrt und aggressiv.“

Der Angreifer habe sie geschüttelt und ihr ins Gesicht geschlagen, so die Zeugin weiter. „Ich hätte ihm alles gegeben, was ich hatte.“ Doch sie habe wirklich kein Geld bei sich gehabt. Im März sah sich das Schöffengericht für das Verfahren nicht mehr zuständig, nachdem ein Sachverständiger dem Angeklagten eine schwere Persönlichkeitsstörung bescheinigt hatte.

Spielender Junge (4) am Fleet „angerempelt“ und zu Fall gebracht

Seit der Verweisung der Sache ans Kieler Landgericht kamen noch weitere Anklagen hinzu. So soll der 54-Jährige vor einem Lokal zwischen Fleet und Holstenbrücke einem spielenden Kind (4) seinen Jutebeutel an den Kopf geschlagen haben. Der offenbar unverletzt gebliebene Junge habe sich ihm „direkt in den Weg gestellt“, so der Angeklagte. „Ich habe ihn angerempelt, da ist er hingefallen.“ Geschlagen habe er ihn nicht.

Neu ist auch der Vorwurf, der Angeklagte habe eine Frau auf einer Sitzbank am Hörn-Ufer beim CAP „mit geballter Faust“ bedroht, obszön beleidigt und Geld gefordert. „Gib mir Geld oder ich steche dich ab“, soll er gedroht haben. Der Angeklagte bestritt die Worte nicht, erklärte jedoch, niemals ein Messer bei sich gehabt zu haben.

Zur Aufklärung der Vorwürfe und des künftigen Gefahrenpotenzials des Angeklagten hat die Kammer sechs weitere Verhandlungstage eingeplant.

