Trügerische Kleingarten-Idylle in Kiel-Ellerbek: In einer Gartenbude stießen Drogenfahnder im Dezember 2021 auf ein Kilo Kokain und 65 000 Euro Bargeld. Der mutmaßliche Besitzer wurde festgenommen und kam in U-Haft. Trotz scheinbar erdrückender Beweislage sprach ihn das Landgericht Kiel jetzt frei.