﻿Nach Feuerwehr-Einsatz in Kiel: So vermeidet man Vergiftung durch Kohlenmonoxid

Die Kieler Feuerwehr hatte am Dienstag zum zweiten Mal binnen weniger Wochen einen Großeinsatz durch eine defekte Heizungsanlage. Drei Menschen wurden in einem Haus am Kronshagener Weg verletzt. Die Gefahr durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ist in Wohnungen groß.

Kiel. Es ging in Kiel bislang fast immer gut. Nachdem in einem Mehrfamilienhaus in Gaarden im Oktober sechs Menschen mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus kamen, traf es am Dienstag im Kronshagener Weg drei Hausbewohner.

„Nach dem derzeitigen Stand war ein Defekt an einer Gastherme die Ursache“, so Matthias Felsch von der Polizeidirektion Kiel. Die Hausbewohner selbst hatten die Ursache gar nicht bemerkt. Kohlenmonoxid gilt als eine heimtückische Vergiftung, da das Gas nicht wahrnehmbar ist.

Warngeräte des Rettungsdienstes signalisierten gefährliche Gase

Am Dienstag waren es wieder einmal die Warngeräte, die die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit sich tragen. Sie piepten und signalisierten einen gefährlichen Wert in der Raumluft. Bei dem Einsatz in Gaarden am 23. Oktober waren es ebenfalls die Warngeräte der Sanitäter im Rettungsdienst, die Alarm auslösten.

Sie konnten aber den Patienten noch aus der Wohnung retten. Auch im Kronshagener Weg konnten die drei Bewohner der betroffenen Wohnung durch die Rettungssanitäter rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Kohlenmonoxid-Messgeräte zeigten hohen Wert an

Die Geräte sollen im Kronshagener Weg 150 ppm angezeigt haben. PPM steht für die Messeinheit Parts per Million“. Wenn sich durch eine Verbrennung in einem Raum Kohlenmonoxid sammelt, können Werte ab 150 ppm schon zu Schwindelgefühlen, Schläfrigkeit oder Übelkeit führen. Ist die Grenze über 300 ppm droht die Bewusstlosigkeit.

„Deshalb führen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes diese Gerät mit sich und können sofort Hilfe anfordern“, so Thomas Plücker, Einsatzleiter beim Einsatz im Kronshagener Weg. Bei dem Einsatz konnten die hinzugezogenen Atemschutzträger dann den Wert in der Wohnung bestätigen.

Da die Bewohner selbst den Rettungsdienst riefen, wurde ihnen rechtzeitig geholfen. In Deutschland gibt es aber inzwischen hunderte Todesfälle und bis zu 5000 Verletzte durch die Vergiftung mit dem geruchslosen Gas. Meist sind Kamine, defekte Heizungsanlagen oder alternative Heizungsmittel die Ursache.

Der wichtigste Schutz gegen eine Vergiftung ist frische Luft. „Regelmäßiges Stoßlüften hilft. Frische Luft schützt vor Kohlenmonoxid“, so Thomas Hinz, Leiter der Kieler Berufsfeuerwehr.

Die wichtigste Maßnahme ist aber die regelmäßige Wartung der Heizung oder des Ofens. „Ist zum Beispiel bei einem Ofen etwas undicht, dann ist das eine Gefahr“, so Hinz. Türen oder Fenster an Öfen sollten dicht sein.

Bei Heizungen ist eine regelmäßige Prüfung durch den Installateur die beste Prävention. „Wenn dann noch ein CO-Melder installiert ist, ist das eine zusätzliche Schutzmaßnahme. Der Melder kann auf freiwilliger Basis installiert werden“, so Hinz.

Stadtwerke: Ausströmendes Gas riecht nach faulen Eiern

Bei den Stadtwerken kümmert man sich um die korrekte Anlieferung des Brennstoffs. Handelt es sich um ein Leck in der Zuleitung sollte sofort die Entstörungsstelle unter Tel. 0431 / 594 27 95 angerufen werden. „Wir sind dort 24 Stunden, sieben Tage in der Woche erreichbar“, so Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke.

Erdgas ist ebenfalls von Natur aus geruchslos. Damit man es aber merken kann, wird ein Odoriermittel beigefügt. Dieses Mittel sorgt dafür, dass das ausströmende Erdgas den Geruch von faulen Eiern hat, wie Schuster erklärt. Dieser Geruch kann auch bei kleinsten Mengen von ausströmendem Erdgas wahrgenommen werden. Dann sollte sofort der Notruf gewählt werden.

Eine wachsende Gefahr kommt gerade durch das Heizen mit nicht dafür ausgelegten Geräten. So sollten weder Feuerschalen noch Einweggrills in geschlossenen Räumen genutzt werden.