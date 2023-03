Nach Feuer in Mettenhof: Polizei richtet Hinweisportal für Zeugen ein

Die Polizei in Kiel verstärkt die Suche nach Zeugen des Brands im Stadtteil Mettenhof: Mit einem eigens für den Fall eingerichteten Hinweisportal bitten die Ermittler um Hilfe und suchen Menschen, die Fotos und Videos des Vorfalls am Montagabend gemacht haben.

Der Brandort in der Helsinkistraße in Kiel: War es ein Anschlag?

Mettenhof. Die Kieler Polizei hat am Donnerstag die Suche nach Zeugen des Feuers in Mettenhof verstärkt und ein Hinweisportal eingerichtet. In den sozialen Medien seien zahlreiche Videos verbreitet worden, die den Brand in einem Mettenhofer Mehrfamilienhaus am frühen Montagabend zeigen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Videos existieren, die den Ermittlerinnen und Ermittlern bislang noch nicht bekannt sind. Aus diesen könnten sich wichtige Hinweise zur Ermittlung der Ursache beziehungsweise von Tatverdächtigen ergeben. Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem Videos oder Fotos hochgeladen werden können. Dieser Link führt direkt zur Möglichkeit des Uploads: https://sh.hinweisportal.de/feuer-kiel-mettenhof/

Brand in Helsinkistraße 42: Brandermittler stellen intensive Brandwirkung fest

Wie berichtet, deutet die Spurenlage der Polizei auf einen Anschlag hin. So habe es nach Angaben der Bewohner des Gebäudes in der Helsinkistraße 42 einen Knall auf dem Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss gegeben. Brandermittler der Kripo hatten am Dienstagnachmittag den Balkon untersucht und dabei deutliche Hinweise auf eine sehr intensive Brandwirkung festgestellt – so, wie sie in der Regel durch brennbare Flüssigkeiten entsteht.

Hinweise nimmt die Polizei auch weiterhin unter 0431-1603333 entgegen.