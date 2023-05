﻿Nach dem Fund des Tafelsilbers in Kiel: So war es auf der „Monte Olivia“

Kiel. Der Rummel um den Sensationsfund des Silberschatzes im Kieler Scheerhafen ist auch zwei Tage nach dem Bekanntwerden groß. Das merkt vor allem Hubert Pinto de Kraus. Der Präsident der Scientific Diving Association (SDA), der den monatelangen Einsatz der Taucher und die Bergung des Tafelsilbers leitete, muss seit Mittwoch viele Fragen beantworten: „Wir haben nach den Veröffentlichungen sehr, sehr viele Anrufe, E-Mails und Nachrichten auf den Social-Media-Kanälen bekommen, sowohl von Wissenschaftlern als auch von interessierten Tauchern, Fachzeitschriften und anderen Medien“, sagte der 58-Jährige am Donnerstag den Kieler Nachrichten.

Vor allem freue es ihn und die SDA aber, dass die Tauchvereinigung mit dem Finden und Bergen des Schatzes auch einen Beitrag dazu leisten konnte, ein Stück historischen Hintergrund zum Schicksal der „Monte Olivia“, der Monte-Schiffe und der Hamburg-Süd-Flotte allgemein zu liefern, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr existierte.

Reisebericht und Fotos geben Einblick in das Leben an Bord der „Monte Olivia“

Der Bericht in den Kieler Nachrichten erinnerte auch den Kieler Karl Pröhl an einen Reisebericht, den er einst auf einem Flohmarkt erworben hat. Als Beifang, wie der 68-Jährige sagt. „Ich bin in Istanbul geboren, sammle alte Fotos der Stadt und habe vor längerer Zeit auf einem Flohmarkt ein Fotoalbum mit solchen Bildern aus dem Jahr 1930 eines Ehepaars Steffen aus Dresden erworben“, erzählt er.

Nach Erscheinen des Artikels über den Schatz der „Monte Olivia“ in den Kieler Nachrichten erinnerte er sich, dass in diesem Album Bilder und Dokumente einer „Mittelmeerreise deutscher Akademiker“ mit dem Schiff im Jahr 1930 eingeklebt sind. Neben der handschriftlichen Rechnung des Reisebüros für die Reise ab Neapel (126 RM pro Person), Bord- und Speisekarten und einem Werbeprospekt sind auch zwei Bilder von Bord dabei – eines zeigt eine Tanzveranstaltung, das andere offensichtlich den Kapitän im Gespräch mit einem weiteren Seemann.

Dieser Reisebericht und weitere Fotofunde geben nun einen sehr tiefen Einblick in das Leben und Reisen an Bord des Passagierschiffes „Monte Olivia“, das 1925 als „modernster und geschmackvollster eingerichtete schwimmende Hotelbau“ beworben wurde.

Das 160 Meter lange und 20 Meter breite Schiff, ein Koloss mit 20 000 Tonnen Wasserverdrängung, verfügte über zwei große Speisesäle, Gesellschaftshalle, Rauchsalon, Schreibzimmer, Lesezimmer und Bücherei, breite Promenadendecks, einen großen Fleischkühlraum, eine elektrische Großküche, eine Bäckerei, eine Bordwäscherei, zwei Friseursalons, und es gab fließendes Wasser in den Kabinen. Das Schiff bot Platz für 2528 Passagiere und 369 Besatzungsmitglieder.

„Monte Olivia“: kein Luxusschiff, aber technisch fortschrittlich

Die „Monte Olivia“ war allerdings kein Luxusschiff, sondern verfügte lediglich über eine dritte Klasse. Dennoch zeichnete sie sich durch technische Details zu der damaligen Zeit aus: Die „Monte Olivia“, am 28. Oktober 1924 bei Blohm & Voss als zweites von fünf Passagierschiffen der „Monte“-Klasse vom Stapel gelassen, hatte vier Sechs-Zylinder-Dieselmotoren, zwei Schrauben, zwei Schornsteine und eine Leistung von 6200 PS. Sie galten damals als die größten Motorschiffe der Welt und läuteten ein neues Zeitalter der Passagierschifffahrt auf dem Südatlantik und darüber hinaus ein.

Die Jungfernfahrt der „Monte Olivia“ ging am 23. April 1925 von Hamburg nach Montevideo und Buenos Aires. Anschließend wurde sie als Kreuzfahrtschiff eingesetzt, seit 1934 auch für Kraft-durch-Freude-Reisen nach Norwegen und in der Ostsee. Doch ab 1940 wurde sie anders verwendet: Sie diente als Wohnschiff für die Kriegsmarine.

Erinnerungen an Alfred Hartmann, den letzten Kapitän der „Monte Olivia“

Im Februar 1945 wurde sie zum Lazarettschiff umgerüstet, entsprechend weiß angestrichen und mit grünen Streifen sowie roten Kreuzen an den Schornsteinen versehen. Laut einem Leserbrief eines ehemaligen Schiffsarztes der „Monte Olivia“, Dr. Dietrich Kosciessa, in der Zeitschrift „Schiffahrt international“ von 1993, lag sie am 3. April 1945 reparaturbedürftig an der Nordmole im Scheerhafen. Sie hatte, wie bereits berichtet, zwei Tage zuvor beim Auslaufen zu ihrem ersten geplanten Einsatz als Lazarettschiff ein auf dem Grund des Kieler Hafens liegendes U-Boot gerammt, das keine Boje gesetzt hatte.

Bei dem schweren Luftangriff am 3. April riss ihre Bordwand durch mehrere neben ihr niedergehende Bomben auf. Sie kenterte und blieb auf der Seite liegen. Die Mannschaft war in einem Luftschutzbunker an Land und überlebte, „darunter zehn russisch-ukrainische Medizinstudentinnen, die zum Lazarett- und Küchenpersonal des Schiffes gehörten“, berichtet Uwe Jenisch, Honorarprofessor für Seerecht an der Christian-Albrechts-Universität und Hobbyhistoriker der Kieler Stadtgeschichte. Jenisch erinnert an den Mann, dem diese Frauen wohl ihr Leben zu verdanken hatten, und dessen Buch: Alfred Hartmann, der letzte Kapitän der „Monte Olivia“, schrieb in „Von Kap Horn zum Silberband – Ein Leben im Banne der Seefahrt“ über seine Fahrten mit dem Passagierschiff.

Hartmann, ein versierter Kapitän, dem sogar die Umrundung von Kap Hoorn mit einem nicht motorisierten Frachtsegler gelang, hatte seine schützende Hand über die Frauen gelegt, wie aus dem Buch hervorgeht: Er verhindert über mehrere Jahre, dass die Studentinnen von den Behörden „abgeholt wurden“, mit der Begründung, sie seien unersetzlich für den Bordbetrieb, schreibt Hartmann, der zuletzt als Hafenkapitän in Brunsbüttel tätig war. Nach dem Luftangriff und dem Kentern des Schiffes im April 1945 schildert Hartmann die Situation wie folgt: „Die ,Mädchen’ standen nun weinend auf der Mole und hatten ihr ,Zuhause’ verloren.“

Ein Teil des Tafelsilbers ging bei dem Angriff und der Bergung ein Jahr später über Bord. 78 Jahre später ist es nun geborgen worden. Und begeistert nicht nur dessen Finder.