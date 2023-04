﻿Kieler Gipfeltreffen auf dem Eyjafjallajökull: Warum ein IT-Spezialist auch Katastrophenhelfer ist

Island-Kolumne

Florian Stascheck arbeitete einst als IT-Spezialist in Kiel, nun lebt er in Island und engagiert sich ehrenamtlich in einem der landesweit knapp 100 Rescue Teams.

Treffen sich zwei Kieler auf dem Eyjafjallajökull: Was klingt, wie der Anfang eines mittelmäßigen Witzes, ist mir in meiner dritten Island-Woche passiert. Bei einer Probe für den Ernstfall, die hier oft Spaßfaktor hat. Und erklärt, warum die Katastrophenhilfe in Island von Freiwilligen geleistet wird, die sogar Militäraufgaben übernehmen.

