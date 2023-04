Nach Körperverletzung mit Messer auf Party: 17-Jähriger in Kiel festgenommen

Kiel. Die Kieler Polizei hat einen 17-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Der Jugendliche steht im Verdacht, einen anderen 17-Jährigen während einer Feier in Kiel am 17. März mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 22 Uhr soll dem Opfer auf einer Party im Kleingartengelände Kollhorst am Skandinaviendamm damals eine Stichverletzung zugefügt worden sein. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen umgehend in ein Krankenhaus. Die vor Ort anwesenden Heranwachsenden sowie der Geschädigte machten gegenüber den Einsatzkräften zunächst keine Angaben, heißt es von der Polizei.

17-Jähriger wird verdächtigt, weitere Taten begangen zu haben

Nun nahm eine Streifenwagenbesatzung den polizeibekannten Tatverdächtigen am Donnerstag gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung Ziegelteich/Hopfenstraße fest. Eine Richterin am Amtsgericht Kiel hatte kurz vorher einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, so die Polizei. Der 17-Jährige steht im Verdacht, noch weitere Straftaten begangen zu haben. Er befindet sich jetzt in einer Jugendanstalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der auch an der Feier im Kleingartengelände teilnahm, waren Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen Ermittlungen gekommen, zu denen unter anderem die Befragung mehrerer Zeuginnen und Zeugen gehörte.