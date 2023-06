﻿Bettina Aust zur neuen Kieler Stadtpräsidentin gewählt

Kiel. Nie wird sich im Kieler Parlament so viel umarmt, so oft Hände geschüttelt und gratuliert, nie geht es so harmonisch zu wie in ersten Ratsversammlungen nach Kommunalwahlen. Neugewählte Ratsleute nehmen an diesem Donnerstagnachmittag Platz, ausgeschiedene werden vermisst, und die Grünen stellen als frisch gebackene stärkste Kraft Sonnenblumen auf ihre Tische. Das zarte Pflänzchen, so eine mögliche Interpretation, ist aus der Juniorrolle herausgewachsen und setzt fortan mehr denn je eigene (in dem Fall optische) Akzente – vielleicht war es aber auch nur hübsche Deko.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese konstituierende Sitzung war fast zwei Stunden lang eben jener „Festakt der Demokratie und der kommunalen Selbstverwaltung“, den Erika Diehr in ihrer Eingangsrede zuvor versprochen hatte. Diehr sitzt seit 15 Jahren für die CDU im Rat, so lange wie kein anderes Mitglied des Stadtparlaments. Deshalb durfte sie diese erste Sitzung zunächst leiten. Bis zu dem Moment jedenfalls, in dem mit Bettina Aust die neue Stadtpräsidentin gewählt wurde. Erstmals durften die Grünen als größte Fraktion eine Kandidatin vorschlagen. Aust tritt die Nachfolge von Hans-Werner Tovar (SPD) an, der nach 34 Jahren als Ratsherr und zehn Jahren als Stadtpräsident in den politischen Ruhestand geht und die Amtskette an Aust übergab.

Neuer Stadtpräsidentin Bettina Aust bricht bei Dank an Familie die Stimme weg

Aust, seit 2018 Ratsmitglied der Grünen, würdigte Tovar für seine Verdienste – er habe große Fußspuren hinterlassen: „Der Versuch, fremde Fußspuren ausfüllen zu wollen, ist nie sinnvoll. Ich werde versuchen, eigene Fußspuren zu prägen, was nicht heißt, Bewährtes zu vergessen“, sagte Aust. Sie wolle auf Tovars Weg starten, „und ihn zu meinem machen“. Bewegt zeigte sich die neben Oberbürgermeister Ulf Kämpfer höchste Repräsentantin der Stadt beim Dank an ihre Eltern, ihre Tochter und ihren Lebensgefährten. Nachdem die Stimme für einen Moment dabei vor Rührung weggebrochen war, sagte sie: „Sie begleiten mich stets liebevoll auf diesem Weg.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu ihren Stellvertreterinnen sind am Donnerstag Konstanze Prange (CDU) und Antje Möller-Neustock (SPD) gewählt worden. Feierlich verpflichtet wurden anschließend auch alle Ratsleute, per Handschlag der neuen Stadtpräsidentin.

Awo Kiel: Angestellte von freien Trägern erhalten mehr Geld

Die Zuschauerränge aber waren trotz der langen, feierlichen Prozedur noch recht gut gefüllt. Ein Grund: ein Antrag von SPD, Grünen und SSW, der für rund 550 Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Kiel teils existenziell wichtig war. Dafür demonstrierten sie unmittelbar vor der Ratsversammlung auf dem Rathausplatz. Die Forderung der Streikenden: Die Awo soll den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst inklusive Inflationsausgleichszahlung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen.

Angestellte von freien Trägern im Sozial- und Erziehungsdienst, die im Auftrag der Stadt arbeiten, sollen genauso vergütet werden wie städtische Angestellte in diesem Bereich. Sie fanden Gehör: Die große Mehrheit stimmte für die Anpassung des Entgelts. Die CDU vermisste zwar „Tagesmütter“ in dem Antrag, „aber da muss noch nachgebessert werden“, sagte Ratsherr Lasse Strauß.

Applaus auf den Rängen, zufriedene Gesichter im Parlament. Es war ein harmonischer Start – wäre da nicht noch die Wahl des Vorsitzenden zum Kulturausschuss gewesen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil die AfD in Kiel drei Sitze bei der Kommunalwahl holte, stand ihr ein Ausschussvorsitz laut Gemeindeordnung zu. Konkret ging es um den Vorsitz des Kulturausschusses sowie um zwei stellvertretende Vorsitzende anderer Ausschüsse. Das aber hat die große Mehrheit der Fraktion nun vorerst verhindert: Sie stimmte in geheimer Wahl gegen Fabian Voß, den AfD-Fraktionsvorsitzenden. Ein Eklat mit Ansage.

KN