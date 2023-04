﻿Prozess in Kiel: Versuchter Mord in Obdachlosenunterkunft angeklagt

Kostenfrei bis 19:30 Uhr lesen

Landgericht Kiel

In Kiel steht ein 26-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht. Er soll in einem Container für Obdachlose grundlos auf einen Bewohner eingestochen haben.

Eine Gewalttat in einem Container für Obdachlose in Kiel wird nun vor dem Landgericht verhandelt: Ein 26-Jähriger ist angeklagt, im vergangenen Dezember heimtückisch auf einen 30-Jährigen eingestochen zu haben. Für den Prozess in Kiel sind neun Verhandlungstage angesetzt und 19 Zeugen geladen.