Die Ermittlungen im Fall der Messerattacke am Ziegelteich in Kiel gehen weiter. Die Ermittler der Kripo gehen nach weiteren Zeugenaussagen davon aus, dass es sich wohl um eine homofeindliche Tat gehandelt haben dürfte. Dabei war das Opfer mit lackierten Fingernägeln nicht schwul. Es werden weitere Zeugen gesucht.

In der Kieler Straße Ziegelteich wurden am frühen Sonnabend drei Menschen durch Messerstiche verletzt.

Nach Messerattacke in Kiel: Verdacht auf homofeindliches Motiv erhärtet sich

Kiel. Es ist ein großes Puzzle, das die Ermittler des Kommissariats 5 der Kripo Kiel im Fall der Attacke auf vier junge Menschen am Sonnabend zusammensetzen müssen. Bei dem Angriff an der Ecke Ziegelteich/Lange Reihe waren drei junge Männer durch Messerstiche verletzt worden.

Für die Ermittler erhärtet sich nach weiteren Zeugenaussagen der Verdacht, dass die Angreifer "eine homofeindliche Tatmotivation gehabt haben könnten", so heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Kiel. Wie die Polizei mitteilte, handle es sich bei dem Opfer allerdings um einen heterosexuellen Mann, der mutmaßlich nur wegen seiner lackierten Fingernägel ins Visier der Täter geriet.

Weiterer Vorfall am Europaplatz

Die Polizei erneuerte am Mittwoch den Aufruf, dass sich weitere Zeugen melden sollen. Wer in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Innenstadt eine Personengruppe mit aggressivem oder auffälligem Verhalten beobachtet hat, kann Hinweise unter 0431/1603333 geben.

Bei der Suche nach den Tätern werden auch technische Hilfsmittel ausgewertet. Dazu gehören zahlreiche Kameras an den Gebäuden und Geschäften in der Innenstadt.