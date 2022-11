﻿Nach Messerattacke in Kiel: „Es gibt jetzt die Angst in der queeren Community, den Tag nicht zu überleben“

Noch ist nicht sicher, ob es sich bei dem Messerangriff in Kiel um eine homofeindliche Tat handelte. Doch einiges spricht dafür. Das sorgt vor allem in der queeren Community für große Betroffenheit – und Sorge um die eigene Sicherheit. Eine Mahnwache am Montagabend soll ein Zeichen setzen.

Kiel. Ein paar Stunden vor der Mahnwache, bei der am Montagabend viele Menschen ein Zeichen für Vielfalt in Kiel setzen wollen, sagt Andrea Dallek einen Satz, der nur schwer verdaulich ist: „Die Angst in unserer Community hat sich seit dem Messerangriff am Sonnabend verändert: Statt der Angst davor, bespuckt oder beleidigt zu werden, ist da jetzt die Angst, den Tag nicht zu überleben.“ Ob lesbisch, schwul oder Trans: Wer anders fühlt als die Norm, so die Botschaft, sorgt sich von nun an um die eigene Sicherheit. Und das in Kiel, einer, wie der Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Montag in einer Presseerklärung zu der Messerattacke betont, weltoffenen Stadt. Wie konnte es nur soweit kommen?

Dallek, Geschäftsführung des Vereins Haki, fällt es schwer, das zu beantworten. Die Erfolge der letzten Jahre bei der Ehe für alle und im Personenstand seien wichtige rechtliche Erfolge. Dem, so Dallek, stehe aber gegenüber, dass Menschen für ihre geschlechtliche Identität, für die Beschaffenheit ihres Körpers, für die Art und Weise, wie sie sich geschlechtlich geben und wen sie liebten, abgewertet werden.