﻿Nach zwei Messerattacken: Kieler Polizei hat Bahnhof und Schulen im Fokus

Nach zwei Messerattacken am Kieler Hauptbahnhof hat die Polizei dort eine mobile Wache bezogen. Um mehr über die Hintergründe und den Konflikt zweier Jugendgruppen zu erfahren, sind auch Kieler Schulen in den Fokus gerückt, besonders das RBZ am Schützenpark. Dort ist man für Unterstützung dankbar.

Kiel. Die Messerangriffe am 29. November und 3. Dezember vor dem Kieler Hauptbahnhof haben ihre erste sichtbare Folge: Polizisten vom 2. Revier haben eine mobile Wache auf dem Bahnhofsvorplatz bezogen. Am Ort zweier versuchter Tötungsdelikte innerhalb weniger Tage will man Präsenz zeigen – und schnell auf Konflikte reagieren. Derweil gehen bei der Kriminalpolizei und den Polizeidienststellen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Dazu ist man auch in Kieler Schulen präsent. Die beiden Tatverdächtigen hat die Polizei noch nicht gefasst.

Warum ein Konflikt zwischen zwei Jugendgruppen eskalierte und ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, ist noch nicht eindeutig geklärt. „Es ist nicht auszuschließen, dass tatsächlich an sich banale, jugendtypische Gründe Auslöser für die Auseinandersetzungen waren. In der Vergangenheit gab es keine vergleichbaren Vorfälle im Kieler Stadtgebiet“, sagte der Kieler Polizeisprecher Matthias Arends.

Zierau sieht keine Gründe für Waffenverbotszone am Kieler Bahnhof

Die beiden Fälle haben eine Diskussion über die Sicherheit am Kieler Hauptbahnhof entfacht. Die CDU-Ratsfraktion forderte am Dienstag verstärkte Kontrollen und die Prüfung einer Waffenverbotszone am Bahnhof. Der Bahnhofsvorplatz sei bereits als sogenannter "gefährlicher Ort" eingestuft, sodass die Polizei anlasslos Personen überprüfen dürfe, sagte Ordnungsdezernent Christian Zierau am Mittwoch. "Für weitergehende Maßnahmen liegen aktuell keine Sachgründe vor."

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nennt die jüngsten Messerstechereien „besorgniserregend“ und einen „Rückschlag“ in dem Bemühen, den Bahnhof zu einem sicheren Ort zu machen. Es sei aber mit Blick auf die laufenden Ermittlungen noch zu früh zu sagen, dass die Gewalt am Bahnhof eine neue Qualität habe.

Kämpfer: Kaum noch Beschwerden über den Bahnhof in Kiel

„Mit Blick auf Sauberkeit, Aufenthaltsqualität und Ordnung hat sich in den vergangenen Monaten dort aber einiges verbessert. Bei uns gibt es kaum noch Beschwerden.“ Kämpfer gibt zu bedenken: Ein Bahnhofsviertel werde trotz aller Anstrengungen immer ein Ort sein, wo Armut und Drogenmissbrauch sichtbar blieben.

Die Polizei will am Bahnhof mit Bedacht vorgehen. "Wenn es Auffälligkeiten gibt, werden wir natürlich kontrollieren", sagte Sprecher Arends. Im Fokus ist aber auch die Situation an Bussen und Zügen. Denn beim ersten Konflikt am 29. November waren die Jugendgruppen hier gegen 13 Uhr auf dem Heimweg von der Schule aneinandergeraten.

KOD und Bundespolizei haben ebenfalls ihre Präsenz am Bahnhof erhöht

Während der anfänglichen Schlägerei zog ein Jugendlicher ein Messer, stach einem 17-Jährigen in den Rücken und verletzte ihn lebensgefährlich. Vier Tage später wurde ein anderer 17-Jähriger am Bussteig B2 durch einen Messerstich im Gesicht verletzt. Auch diesen Angriff wertet die Kieler Staatsanwaltschaft als versuchtes Tötungsdelikt. Es sollen bei den unterschiedlichen Taten nicht dieselben Jugendlichen beteiligt gewesen sein. Man kann sie laut Polizei aber denselben Gruppen zuordnen.

Auch beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und bei der Bundespolizei hat man auf die beiden Fälle reagiert. "Wir haben die Präsenz hochgefahren. Streifen sind vermehrt draußen", sagte Sprecher Sven Klöckner. Dies habe aber nicht nur mit den Messerangriffen am Bahnhof zu tun, sondern sei auch der Häufung von Taschendiebstahlfällen im Bahnhof und den Zügen geschuldet.

Konflikt von Jugendgruppen: Schwerpunkt liegt beim RBZ am Schützenpark

Laut Kieler Polizei bestehen die beiden Jugendgruppen überwiegend aus geflüchteten männlichen Jugendlichen. Sie sollen sowohl aus Kiel als auch aus dem Umland stammen. Etwa zwei Dutzend sind der Polizei mittlerweile namentlich bekannt. „Die Kriminalpolizei konnte ermitteln, dass die Jugendlichen größtenteils gemeinsam zur Schule gehen beziehungsweise die gleichen Schulen besucht haben“, sagte Polizeisprecher Arends. Ein Schwerpunkt ist das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ) am Schützenpark.

Beamtinnen und Beamte von den Kieler Polizeirevieren waren in den vergangenen Tagen dort und in anderen Schulen, um mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ins Gespräch zu kommen. Laut Arends sind neben den Präventionsbeamten auch die Jugendsachbearbeiter der jeweiligen Reviere Ansprechpartner für die Schulen. Am Donnerstag seien Kräfte vom 3. Revier erneut am RBZ in den Klassen unterwegs. „Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist hervorragend. Wir sind für die Unterstützung vor Ort sehr dankbar“, sagte Martina Propf, RBZ-Schulleiterin am Schützenpark.

Treutel: Guter Austausch zwischen Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft

Auch mit Eltern von ermittelten Jugendlichen habe die Polizei gesprochen. „Vonseiten der Erziehungsberechtigten herrschte großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Polizei“, ergänzte Arends.

Das städtische Jugendamt hält sich mit einer Einschätzung der Lage noch zurück. Man müsse zum jetzigen Zeitpunkt zunächst die Ermittlungen der Polizei abwarten, sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Bürgermeisterin und Jugenddezernentin Renate Treutel wies aber darauf hin, dass es einen regelmäßigen und guten Kontakt des Jugendamtes zu Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft gebe, „um Interventionsbedarfe bei Jugendlichen rechtzeitig zu identifizieren“. Auch in den letzten Tagen haben es einen „sehr gezielten Austausch zur Einschätzung der aktuellen Dynamik“ gegeben.