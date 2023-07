Nach Schockanruf in Kiel: Frau händigt Bargeld und Schmuck aus

Kostenfrei bis 13:54 Uhr lesen

Bombastische Show

The Weeknd in Hamburg: Ein Konzert wie eine Messe

Es war eine bombastische Show. The Weeknd verwandelte bei der ersten von vier Shows in Deutschland das ausverkaufte Volksparkstadion in eine lichtdurchflutete Pop-Kathedrale. Reihte mit seiner Band, zunächst maskiert, fast nahtlos Hit an Hit und versetzte seine 50 000 Fans in kollektive Ekstase.