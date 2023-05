﻿Nach Wahlsieg der Grünen in Kiel: Kann der „Lucky Loser“ auch Oberbürgermeister?

Kiel. Viel geschlafen hat Samet Yilmaz nicht. Die Wahlparty in der „Räucherei“ endete für den Co-Spitzenkandidaten der Kieler Grünen gegen Mitternacht. Acht Stunden später steht der 41-Jährige bereits vor Auszubildenden im gehobenen Dienst in Altenholz, lehrt interkulturelle Kompetenz. „Willkommenskultur leben und nach außen strahlen“, wolle er den angehenden Beamten in den Verwaltungen dieses Landes vermitteln. „Das sind Multiplikatoren.“

So wie er nun einer ist. Er, der Junge aus Gaarden und einstige Hauptschüler, heute ein promovierter Politologe und Mitglied im Rotary Club. Als Referent in der Landesregierung kennt er das Politikgeschäft aus nächster Nähe und gleichzeitig die Menschen seines Wahlkreises Gaarden-Ost, die sich für vieles interessieren, nur eben in den seltensten Fällen fürs Wählen und die Ratsversammlung. Er spricht Türkisch und Arabisch, ist ein Studienfreund von Luise Amtsberg (Grüne), der derzeitigen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung. Yilmaz’ Lebenslauf liest sich wie eine Muster-Biografie für einen, der die Brücken bauen kann zwischen zwei Welten, die – wie die Wahlbeteiligung von 22 Prozent in Gaarden zeigt – nicht so recht zusammenpassen wollen.

Samet Yilmaz als Oberbürgermeister in Kiel? Grüne machen Druck auf Kämpfer

Die Kieler Nachrichten begleiteten Yilmaz beim Wahlkampf auf dem Vinetaplatz. Dort sagte er einen Satz, der nach der Wahl neu gedeutet werden darf: „Wer diesen Stadtteil im Griff hat, kann auch Oberbürgermeister werden.“ Der Grüne scheiterte in seinem Wahlkreis nun zwar denkbar knapp mit 36 Stimmen weniger an SPD-Kandidat Nesimi Temel – doch der Stimmenanteil seiner Fraktion wuchs von 14 auf 20 Prozent in Gaarden-Ost im Vergleich zur Kommunalwahl 2018 an. Ein Teilerfolg aus dem Stand. Gaarden kann er offenbar – aber könnte er auch Oberbürgermeister?

Eigentlich stellt sich diese Frage noch gar nicht. Ulf Kämpfers (SPD) Amtszeit endet erst im Oktober 2025. Und sollten die Grünen weiterhin mit der SPD kooperieren, würde sich daran wohl auch nichts ändern. Doch was passiert, wenn die Grünen mit der CDU zusammengehen? Es könnten zwei lange Jahre für Kämpfer als Verwaltungschef werden – zumal der stellvertretende Landesvorsitzende der Sozialdemokraten auch als nächster Herausforderer von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther, sofern der antritt, bei der Landtagswahl 2027 gehandelt wird.

Dirk Scheelje, Ratsherr der Grünen, geht bei der höchsten Personalie im Rathaus in die Offensive: „In zweieinhalb Jahren ist OB-Wahl. Deshalb ist es Zeit, dass Ulf Kämpfer sich dazu bekennt, ob er Ambitionen in der Landespolitik hat.“ Einen eigenen OB-Kandidaten baue man schließlich nicht von heute auf morgen auf, so Scheelje. Grünen-Fraktionsvorsitzende Anke Oetken sagt am Montag das, was angesichts des überragenden Wahlergebnisses niemanden verblüfft: „Wir brauchen in zwei Jahren einen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten, vorzugsweise eine Frau.“

Samet Yilmaz: „Ich bin für viele Dinge offen“

Eine Frau ist Yilmaz nicht, und doch kursiert sein Name am Abend des Wahl-Sonntags in der „Räucherei“. Auch deshalb, weil der „Lucky Looser“, der zwar in Gaarden-Ost verlor, aber dank seines Listenplatzes zwei dem künftigen Stadtparlament angehört, über 14 Jahre Verwaltungserfahrung verfügt. Der, wie Oetken erzählt, zudem so viele Menschen auf dem Ostufer kennt und so oft angesprochen wird, „dass wir beim Wahlkampf kaum weiterkamen“. Ihren Erfolg in Gaarden-Süd, sagt sie, habe sie auch Yilmaz und seiner Bekanntheit zu verdanken.

Yilmaz, die neu entdeckte Allzweckwaffe der Grünen, sieht, dass Gaarden, wo heute noch seine Eltern wohnen, mehr Zuwendung aus der Poltik benötigt: „Kiel wird bunter. Wir dürfen die Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren. Wir meinen alle dasselbe, aber nicht alle meinen es ernst.“ Neue Formate seien nötig, um die Menschen in Gaarden über Politik aufzuklären und für die Demokratie zu begeistern.

Gefragt nach seinen Ambitionen für das OB-Amt, sagt er selbst: „Ich bin für viele Dinge offen.“ Letztlich müsse dies aber die Partei entscheiden. Ob die Wahl am Ende auf Yilmaz als Kandidat fällt, hängt sicher auch daran, wie dieser sich in öffentliche Debatten und innerhalb der Fraktion einbringt. „Mir fehlt diese politische Erfahrung noch. Aber ich habe mich ja bewusst für diesen Weg entschieden.“ Der Weg, soll das wohl heißen, muss noch nicht als Ratsherr enden.