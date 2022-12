﻿Sperrung der Hochbrücke in Kiel: Holtenauer möchten dauerhaft Ersatzfähre

Jahrelang hatte der Ortsbeirat in Kiel-Holtenau um eine Fährverbindung zwischen Holtenau und der Innenstadt gekämpft. Die ewige Antwort: „Geht nicht.“ Die Sperrung der Hochbrücke aber zeigt: Es geht doch – sogar innerhalb eines Tages. Bei den Holtenauern kommt das gut an.

Die Holtenauer haben sich schon lange eine Fähre von Tiessenkai in die Innenstadt gewünscht. Die Havarie an der Hochbrücke macht möglich, was jahrelang angeblich nicht ging.

Kiel. Der kurzfristig eingerichtete Fährverkehr zwischen Tiessenkai und Reventloubrücke stößt in Holtenau auf viel Zustimmung – und verstärkt den Wunsch nach einer dauerhaften Anbindung ans Fährliniennetz. „Ich habe mich wirklich gefreut, dass die Stadt das jetzt umsetzt“, sagt die Ortsbeiratsvorsitzende Heidi Toscan (SPD). Sie werde im Ortsbeirat „ordentlich Druck machen, damit die Fähre bleibt“.

An der Kanalfähre „Adler 1“ steht bisher kein Hinweis auf die Ersatzfähre am Tiessenkai. © Quelle: Frank Peter

Alexander Stieler vom bekannten Schiffercafé am Tiessenkai ist ebenfalls begeistert. „Es ist kaum zu glauben, dass die Stadt Kiel innerhalb eines Tages eine Fährverbindung aufbaut.“ Die Lösung sei „perfekt“, sagt Stieler. „Wenn es nach mir geht, bitte lassen und weiter ausbauen.“ Ärgerlich sei es aber, dass am Tiessenkai bislang weder ein Haltestellenzeichen noch ein Fahrplan auf die Verbindung hinweist. Auch an der „Adler 1“ stehe nichts von der neuen Ersatzfähre. „Die Infos sind mehr als spärlich gewesen“, kritisiert auch Toscan. In den Bussen werde nichts bekannt gegeben.

Der Norden ist auf die Hochbrücke angewiesen

Marvin Schmidt, der den SSW sowohl im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort als auch in Holtenau vertritt, sagt: „Das, was angeblich immer nicht machbar war, geht jetzt. Und sogar Personal scheint es auf einmal zu geben.“ Prinzipiell sei es gut, dass die Stadt so schnell reagiert habe. Gleichzeitig zeigt die Sperrung der Holtenauer Hochbrücken aber auch: „Uns allen wird auf schmerzliche Weise deutlich, wie sehr der Kieler Norden auf die funktionierenden Hochbrücken angewiesen ist.“ Marvin Schmidt fordert deshalb schon lange „dauerhafte Alternativen zu einem Buskonzept“.

Sollte die Brücke grundlegend saniert werden, hofft der SSW sogar darauf, im Rahmen der Reparaturarbeiten auf den Brücken „für Schienentauglichkeit in Hinblick auf die Stadtbahn zu sorgen“. Denn mit der Entwicklung von Holtenau-Ost müsse ohnehin die bereits in der Trassenstudie für die Stadtbahn vorgesehenen möglichen Erweiterungen für den Kieler Norden umgesetzt werden.

Für Holtenau ist die neue Situation eine Rückkehr in alte Zeiten. Die Holtenauer hatten früher bereit eine Anbindung an die Fördeschifffahrt. Ziel waren entweder die Werften auf dem Westufer oder das Kieler Zentrum. Da stand auch noch die Dampferbrücke am Leuchtturm. 1992 wurde der Anleger geschlossen. Immer wieder haben die Holtenauer gefordert, die Fährverbindung in die Stadt wiederzubeleben. Unzählige Neins hat die Holtenauer Ortsbeiratsvorsitzende Heidi Toscan (SPD) dazu kassiert. Nun aber weiß sie: „Es geht doch.“