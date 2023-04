﻿Nach der Sprengung: Zahlreiche Einsätze in Dietrichsdorf

49-Euro-Ticket in SH: Nur wenige verkaufte Tickets am Montag

Am Montag startete der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets in Schleswig-Holstein. Doch das Interesse hielt sich zunächst in Grenzen: Bis zum späten Nachmittag verkaufte Nah.SH nur wenige Deutschlandtickets an Neukunden.