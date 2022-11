An der Kreuzung Hasseldieksdammer Weg/Chemnitzstraße stehen am Dienstag Blumen und eine Kerze - am Tag zuvor war hier ein 24-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt.

Der Unfall im Hasseldieksdammer Weg wirft wieder den Fokus auf die Sicherheit des Radverkehrs in Kiel. Am Montag war zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen ein Radfahrer in Kiel bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.

