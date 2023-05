﻿Nach Tovars Rücktrittsforderungen: Kieler SPD geht mit sich hart ins Gericht – kritisiert aber den Stadtpräsidenten

Kiel. Es rumort unter den Sozialdemokraten. Die Meinungen über die Ursachen der verlorenen Kommunalwahl gehen weit auseinander. Während Kiels scheidender SPD-Stadtpräsident, Hans-Werner Tovar, Köpfe fordert, wollen andere Genossen nichts davon hören – und stellen sich demonstrativ hinter die Landesvorsitzende Serpil Midyatli und Kiels Kreisvorsitzende Gesine Stück. Die Kritik Tovars teilen viele jedoch und gehen mit der Partei hart ins Gericht.

„Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem niemand mit Weiter-so-Parolen kommen darf“, sagt der altgediente Sozialdemokrat Jürgen Weber mit Erfahrung in Kreis- und Landespartei. „Nur noch drittstärkste Kraft in Kiel zu sein, ist schon mehr als bitter, aber noch schlimmer ist, dass wir die Initiative verloren haben.“ Es fehle der Mut, sich an den eigenen Themen zu orientieren.

„Die SPD Schleswig-Holsteins ist in einem erbärmlichen Zustand“

„Den Anspruch, ganz vorn zu sein, löst man nicht nur mit Velorouten ein“, meint Weber. Aber auch die Landesebene kommt bei ihm schlecht weg. „Die SPD Schleswig-Holsteins ist in einem erbärmlichen Zustand. Dabei sind wir umringt von erfolgreichen Sozialdemokraten“, so Weber. „Schlechte Wahlergebnisse sind also kein Naturgesetz, siehe zuletzt in Bremen.“

Die Landesspitze zeige keine Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. „Nach der Landtagswahl ist dazu nichts gekommen.“ Das dürfe nun nicht wieder passieren. Rücktrittsforderungen wie Tovar will Jürgen Weber aber nicht formulieren. „Im Kreisvorstand Kiel braucht es dringend Verstärkung und im Landesvorstand Veränderung.“ Wer sich unter den Genossen im Kreisverband umhört, stellt schnell fest, dass vielen der Markenkern fehlt.

„Das ist die soziale Komponente“, sagt etwa Bruno Levtzow, seit 1986 Vorsitzender im Ortsbeirat Gaarden. „Viele auf dem Ostufer kommen mit ihrem Geld nicht mehr hin. Die fragen sich, was die SPD für sie tut“, so Levtzow. Zum Wahlergebnis sagt er: „Wenn man fast die gleiche Politik macht – Stichwort Radwege –, muss man sich nicht wundern, dass die Grünen gewählt werden und nicht die SPD.“

Allerdings würde er Gesine Stück nicht ersetzen wollen. So sieht es auch die frisch von ihrer Rathausfraktion zur Vorsitzenden gewählte Christina Schubert. Tovars Rücktrittsforderung findet sie „unangemessen, weil auch er zur sozialdemokratischen Politik der vergangenen Jahre beigetragen hat“.

Kieler Genossen kritisieren Tovar für seinen Vorstoß von außen

Tovar hätte sich in der Fraktionssitzung am Montag oder im Kreisausschuss am Dienstag zu Wort melden können. „Bei beiden Terminen war er nicht dabei, das ist schade“, so die 32-Jährige. Gesine Stück selbst äußerte sich am Mittwoch nicht. Nach der Wahl hatte sie bereits betont, dass sie von etlichen Genossen Zuspruch erfahren habe.

Deshalb trete sie beim Kreisparteitag mit Vorstandswahlen am 1. Juli erneut an. „Wer meint, es besser zu können, kann sich ebenfalls bewerben“, so Stück. Mit Blick auf Landesvorsitzende Serpil Midyatli bemängelt auch ein anderes aufstrebendes SPD-Mitglied Tovars Kommentar von außen: der Osdorfer Bürgermeister Helge Kohrt, der mit seinem Ortsverein bei der Kommunalwahl die absolute Mehrheit geholt hat. „Im Landesparteirat am Montag war die Stimmung nicht so trüb wie erwartet. Es gab keine Rücktrittsforderungen“, so der 34-Jährige. Tovar hätte diese Gelegenheit ja ergreifen können. „Wir wissen, was wir an Serpil Midyatli haben. Sie ist integer, vertrauenswürdig und hat meine volle Solidarität.“

Midyatli will SPD-Landesvorsitzende bleiben

„Die SPD-Führung steht geschlossen zueinander“, sagt Thomas Losse-Müller, SPD-Fraktionschef im Landtag. „Solche Schüsse von der Seite halte ich für nicht hilfreich und im Moment auch für absolut falsch.“ Wer in den vergangenen 20 Jahren versäumt habe, die SPD für die Zukunft aufzustellen, könne nun keine Rücktritte fordern.

Die Landesvorsitzende selbst sagt: „Wir sind alle über das Abschneiden bei der Kommunalwahl enttäuscht, eben auch in Kiel. Aber weder im Landesparteirat, noch im Kreisausschuss der Kieler SPD: Es gab keine Personaldiskussionen. Trotzdem haben wir das Ergebnis kritisch besprochen“, so Serpil Midyatli. Sie bleibe dabei: „Ich bin gerade erst im Februar für zwei Jahre wiedergewählt worden.“

