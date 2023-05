﻿Überfall auf Obdachlosen: „Die Gewalt wird immer mehr, die Täter immer jünger“

Gaarden. „Wir sind sowieso der letzte Dreck!“ Eine Frau mit sehr langen Dreadlocks und sehr vielen Tattoos stapft Richtung Vinetaplatz und reagiert derbe auf die Frage, ob sie schon was gehört hat von dem Obdachlosen, der in der Nacht zu Dienstag im Zentrum von Gaarden niedergerissen und beraubt worden ist.

Etwa zwölf Stunden nach dem wahrscheinlich von drei Kindern begangenen Raub pfeift ein kühler Wind um die Häuser. Was irgendwie auch fürs soziale Klima zu gelten scheint. In Gaarden, so heißt es, prallen so viele unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen aufeinander, dass man damit klarkommen muss – oder eben wegziehen. Doch diese pragmatische Form der Toleranz scheint zu bröckeln.

Schon zweimal ums Geld gebracht worden

Sven (Name von der Redaktion geändert) sitzt oft zusammen mit seinem Kumpel im „Kieler Anker“. „Man sollte immer zu zweit oder dritt rausgehen“, meint der Frührentner und nimmt einen Schluck Bier. Persönlich rechnet er sich zwar höchstens der „ängstlichen Szene“ zu, sagt er, doch trotz aller Vorsicht hat es ihn schon zweimal erwischt. In einem Fall bat ihn jemand Geld zu wechseln und nahm ihm das Portemonnaie ab. Im anderen Fall wurde er abgezogen, nachdem er Bares vom Automaten abgehoben hatte.

Der „Kieler Anker“ ist ein solcher nicht in erster Linie für Obdachlose, aber für anderweitig Ausgegrenzte. Deren Sorgen nehmen zu. © Quelle: Martin Geist

Sven ist nicht mehr gut zu Fuß. „Das merken die, da ist man ein leichtes Opfer.“ So wie eben auch der Obdachlose, dessen Habseligkeiten in der vorangegangenen Nacht zur Beute sogar von Kindern geworden sind. Als der am Boden gelegen hat, so will Sven gehört haben, traten seine Peiniger sogar noch auf ihn ein. Das sei nun mal leider der Trend: „Die Gewalt wird immer mehr, und die Gewalttäter werden immer jünger.“

Mehr Obdachlosigkeit – raueres Klima

Während Sven sich ein neues Oettinger aus dem Rucksack holt, versucht sich sein Sitznachbar an einer Erklärung. „Es gibt zu viele Randgruppen hier in Gaarden“, glaubt er und betont wie sein Begleiter, dass daran der stetige Zuzug von nicht integrationswilligen Ausländern schuld sei: „Wenn man sich so etwas ins Land holt, darf man sich nicht wundern.“

Ein Beschäftigter des von der Diakonie Altholstein und dem Verein Hempels betriebenen „Kieler Ankers“ steht hinterm Tresen und äußert sich auf andere Art besorgt. Hohe Inflation, steigende Mieten, mehr Obdachlosigkeit, natürlich werde unter diesen Umständen das Klima rauer.

„Wir haben ganz selten Polizei auf dem Schulhof“

Doch was läuft überhaupt schief, wenn derart junge Menschen auf kriminelle Pfade geraten? Ulrike Schwarz, eine der Chefinnen des Vinetazentrums, steht gerade vor der Tür und erzählt, dass es in ihrem Haus keine großen Probleme mit Jugendlichen gibt. „Das Ding ist wahrscheinlich, dass Kinder, die so etwas machen, nirgendwo hingehen“, vermutet die Sozialpädagogin.

„Wenn Kinder auffällig werden, gibt es eine klare Ansprache und eine ganz enge Begleitung“, sagt Ulf Daude, Leiter der Gemeinschaftsschule am Brook. © Quelle: Martin Geist

Auch Ulf Daude, Leiter der potenziell für junge Leute dieses Alters zuständigen Gemeinschaftsschule am Brook, mag nichts verallgemeinern. „Wir haben ganz selten Polizei auf dem Schulhof“, stellt er klar und fügt hinzu, dass Stand Dienstagnachmittag keine Information vorliegt, dass es sich um Schüler seiner Einrichtung handele.

Grundsätzlich wird die Schule laut Daude durchaus tätig, falls sich Schüler derart auffällig zeigen. „Auch wenn es um ein Geschehen außerhalb der Unterrichtszeit geht und wir eigentlich gar nicht zuständig sind, gibt es eine Ansprache“, sagt der Pädagoge. Zusammen mit der Schulsozialarbeit leiste man dann eine „ganz enge Begleitung“, um solche im Zweifel noch nicht einmal strafmündigen Täter auf einen besseren Weg zu bringen.

