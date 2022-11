Nach Wasserrohrbruch in Kiel: Schaden ist repariert, Skandinaviendamm aber bleibt teils gesperrt

Wasserrohrbruch in Kiel-Mettenhof: Rund 500 Haushalte rund um den Osloring mussten am Montag mehrere Stunden ohne fließendes Wasser auskommen. Nun ist der Schaden behoben, ein sechs Meter langes Rohr ausgetauscht worden. Der Skandinaviendamm bleibt in Richtung Kiel aber bis Dienstagabend gesperrt.

Schaden behoben: An der Kreuzung von Skandinaviendamm und Stavangerstraße in Kiel-Mettenhof ist am Montagmorgen ein Frischwasserrohr geplatzt. Die Straße wurde unterspült.

Kiel. In Kiel-Mettenhof hat es am Montagmorgen einen Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung im Bereich Stavangerstraße gegeben. Die Folge: Rund 500 Haushalte rund um den Osloring waren bis zum Nachmittag ohne Wasser. Gegen 14 Uhr gab es Entwarnung: Die Stadtwerke haben den Schaden behoben, das Wasser fließt wieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Skandinaviendamm war in Höhe Stavangerstraße/Aalborgring zunächst in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Dort hatte sich ausgetretenes Wasser in einer Senke gesammelt. Nun sind beide Fahrbahnen in Richtung Melsdorf wieder frei. Die Fahrtrichtung Kiel bleibt allerdings bis voraussichtlich Dienstagabend gesperrt.

Fahrbahn im Bereich des Rohrbruchs unterspült

Laut Tiefbauamt ist die Straße im Bereich des Rohrbruchs unterspült worden, eine Senke unter der Fußgängerbrücke. Es soll sich um rund 500 Quadratmeter handeln. Fachleute untersuchen jetzt den Zustand des Abschnitts, um den Fehler zu finden und Lösungen zu suchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgrund des schweren Schadens muss die Baustelle am eigentlichen Rohrbruch weiträumig für den Verkehr gesperrt bleiben, um die Bauarbeiter nicht zu gefährden.

Die Stadtwerke Kiel arbeiten seit Eingang der ersten Meldungen gegen 6.30 Uhr an der Sicherung der Bruchstelle, Sichtung und Behebung des Schadens. Presslufthammer und Bagger werden vor Ort eingesetzt.

Wasser stand rund 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn

Nach Angaben des städtischen Tiefbauamtes stand das Wasser zeitweise bis zu 18 Zentimeter hoch – über beide Fahrbahnen. Mitarbeiter öffneten die Gullis, damit das Wasser schneller abläuft. Zum Teil waren die Gullis durch Laub verstopft.

Nach Ablauf des Wassers war auch der städtische Abfallbetrieb ABK im Einsatz, um die Straße zu reinigen. Besonders aufgespülter Sand und Laub mussten vor der Freigabe entfernt werden. Richtung Innenstadt wird nun die Tragfähigkeit der Straße geprüft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Verkehrsprobleme soll es am Morgen zunächst nicht gegeben haben. Ein Umfahren der Bruchstelle war zumindest ab Melsdorf über die Autobahn möglich.

Vor rund vier Jahren war es bereits zu einem ähnlichen Rohrbruch im Skandinaviendamm gekommen. Auch damals war die Straße unterspült worden und in der Folge massiv abgesackt. "Dass wir da einen neuralgischen Punkt haben, ist mir nicht bekannt", weist Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster jedoch einen Zusammenhang zurück.

Erste Informationen, wonach die gebrochene Leitung erst rund 10 Jahre alt ist, bestätigten sich allerdings nicht. Vielmehr stammt das Rohrwerk aus den 60er-Jahren, so Schuster.

Noch keine Prognose für 500 Haushalte

Schuster hofft nun, dass nicht nur eine Spur Richtung Stadt schnell wieder freigegeben werden kann. Auch die Wasserversorgung für die betroffenen 500 Haushalte soll möglichst schnell wieder hergestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Prognose sei jedoch noch nicht möglich. Das Unternehmen bittet für die Versorgungsunterbrechung und die entstanden Verkehrsprobleme um Entschuldigung. „Wir rücken erst ab, wenn das Wasser wieder fließt“, so die Stadtwerke auf Twitter.

Von tak/JR/wcz/pat/RND