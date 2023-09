﻿Reparatur-Treff Diedldörp legt wieder los

Kiel. Nach fast vierjähriger Zwangspause findet am kommenden Sonntag, 24. September, erstmals wieder der Reparaturtreff Diedldörp im Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in Dietrichsdorf statt. Von 13 bis 16 Uhr darf sich jeder, der ein schadhaftes Elektrogerät besitzt, kostenlos Hilfe zur Selbsthilfe holen. Einzige Bedingung: Das Gerät muss unter dem Arm zu tragen sein.

Norbert Wendel, Reparaturexperte und Mitinitiator des Projekts, freut sich schon auf die Herausforderungen in Form stummer Radios, defekter Küchenmaschinen oder kaputter Staubsauger. Zusammen mit zwei weiteren Reparateuren, die wie er selbst alle praktische Erfahrung in der Elektronik, Mechanik und Feinmechanik mitbringen, will er mit den Besuchern und Besucherinnen die mitgebrachten Geräte vor Ort reparieren. Wendel selbst bietet darüber hinaus auch Holzarbeiten an.

Beitrag zu Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit

„Indem wir unser Wissen rund um die Reparatur weitergeben und zeigen, dass vieles zum Wegwerfen zu schade ist, leisten wir einen Beitrag zur Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit“, so Wendel. Er empfiehlt, alle noch zur Verfügung stehenden Kabel, Netzteile, Stecker und die Bedienungsanleitung mitzubringen. Das erhöhe die Chance, den Defekt zu finden und gemeinsam zu beheben. Sollte ein Gerät doch nicht mehr reparabel sein, kann es gleich vor Ort entsorgt werden. Natürlich können nicht alle gleichzeitig betreut werden. Um die entstehende Wartezeit zu verkürzen, spendiert die Kirchengemeinde Kaffee und Kuchen und lädt zu Gesprächen und Fachsimpelei ein.

Reparaturtreff künftig zweimal im Jahr

Pastor Niels-Peter Mahler wünscht sich für den Treff eine Regelmäßigkeit. So sollen die Dietrichsdorfer ihre defekten Geräte künftig im Frühjahr und Herbst in den Gemeindesaal bringen können. „Damit bekommt das Kieler Ostufer eine weitere Ergänzung“, freut sich David Vetter vom Büro Soziale Stadt. Er sieht in dem Reparatur-Treff Diedldörp den kleinen Ableger des Reparaturcafés Gaarden. So sei über die Stadtteilgrenzen hinweg ein interessantes Kooperationsprojekt entstanden.

Unterstützt wird der Treff, der nach 2019 coronabedingt aussetzen musste, neben der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde auch vom Büro Soziale Stadt Neumühlen-Dietrichsdorf und von der Anlaufstelle Nachbarschaft Dietrichsdorf.

