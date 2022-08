﻿Nachhaltigkeitspreis 2022: Kiel sucht das beste Projekt

Welches Projekt ist das nachhaltigste in diesem Jahr? Die Stadt Kiel vergibt auch in diesem Jahr den Nachhaltigkeitspreis. Die Frist wurde nun verlängert. Bis wann man sich bewerben kann und wie viel Preisgeld dem Gewinner winkt.

Kiel. Wer sichert sich den Nachhaltigkeitspreis 2022? Auch in diesem Jahr sucht die Stadt Kiel wieder das nachhaltigste Projekt. Nachdem im vergangenen Jahr das Unternehmen „Smartphoniker GmbH“ für ihren Anteil zur Ressourcenschonung ausgezeichnet wurde, geht es in diesem Jahr um ein immer größer werdendes Problem im Ökosystem: den sinkenden Bestand der Insekten und Pflanzen. „Lebensräume für heimische Tiere und Pflanzen in Kiel schaffen - Kielerinnen und Kieler sorgen für Biodiversität“, so lautet das Motto unter dem sich die Projekte nun bewerben können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ziel dieses Wettbewerbes ist es, die Artenvielfalt, die in den Städten aufgrund von ökologischen Nischen und der Landwirtschaft im Umland höher als in den benachbarten ländlichen Regionen ist, zu sichern. „Stadt und Artenvielfalt sind eine noch immer wenig bekannte Erfolgskombination mit großem Potenzial“, erläutert Stadträtin Doris Grondke.

Nachhaltigkeitspreis 2022: Frist bis Mitte September verlängert

Insgesamt ist ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Die Stadt hat die Bewerbungsfrist bis zum 15. September verlängert. Die Entscheidung fällt Mitte November im nichtöffentlichen Teil der Ratsversammlung. Wer den Preis gewonnen hat, erfahren die Teilnehmer allerdings erst am 5. Dezember im Rahmen der Preisverleihung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bewerbungen oder Fragen per E-Mail an nicoline.henkel@kiel.de.

Von Tobias Hollenbach