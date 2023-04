﻿Das bietet das neue Nachhaltigkeitszentrum in Kiel

Kiel. Umweltberatung, Informationen rund um den Klimaschutz und eine Außenstelle vom Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK) – am Europaplatz hat das neue Nachhaltigkeitszentrum eröffnet. In dem Pavillon-Bau soll ein zentraler Informations- und Begegnungsort entstehen. Gleichzeitig soll das Zentrum eine Anlaufstelle für bestehende Initiativen und Projekte sein, die nachhaltige Ideen und Visionen für Kiel entwickeln.

Entstanden ist das Nachhaltigkeitszentrum aus einer Kooperation des Umweltschutzamts, des ABK und dem Klimaforum – ein Zusammenschluss von lokalen Initiativen. „Wir brauchen mehr Klimaschutz in der Stadt und einen Ort, an dem es einen Austausch geben kann“, sagt Maik Kristen vom VCD stellvertretend für das Klimaforum. „Es nützt nichts, wenn wir viel für den Klimaschutz tun und tolle Initiativen haben, aber nach außen nicht präsentieren können, was in Kiel alles geschieht“, ergänzt Umweltdezernentin Doris Grondke.

Nachhaltigkeitszentrum in Kiel: Umwelt- und Abfallberatung

Und das bietet das neue Nachhaltigkeitszentrum: Vor Ort informieren und beraten der ABK, die städtische Umweltberatung, das Zero-Waste-Team sowie das Klimaforum zu Umweltschutz, Abfallvermeidung, Klimaschutz und weiteren Nachhaltigkeitsthemen. Zudem werden Veranstaltungen, Workshops und wechselnde Ausstellungen zu Umweltthemen stattfinden.

Eine gewichtige Rolle nimmt der ABK ein – dessen Außenstelle wie berichtet vom Kleinen Kiel an den Europaplatz gezogen ist. „Abfallberatung und Klimaschutz lässt sich nicht mehr trennen. Hier wächst zusammen, was zusammen gehört“, sagt der stellvertretende Werkleiter Christian Schulz.

Vom Kleinen Kiel an den Europaplatz: ABK-Häuschen zieht um

Sämtliche Serviceleistungen, die im ABK-Häuschen – das zu einer Gastronomie wird – angeboten wurden, gibt es auch im Nachhaltigkeitszentrum. Dazu zählen Fragen zur Entsorgung von Papier, Rest- und Bioabfall sowie zu Terminen für die Sperrgutabfuhr. Außerdem werden vor Ort Abfallsäcke verkauft und Gelbe Säcke ausgegeben. Ergänzt wird das Angebot durch eine Abfallberatung.

Zu den festen Veranstaltungen gehört der „nachhaltige Mittwoch“, der im Mai wöchentlich stattfindet. Zum Auftakt am 3. Mai geht es von 17 bis 18.30 Uhr um das Thema „Nachhaltig verreisen in Deutschland“.

Wie in weltweiten Großstädten: Kiel hat eine Klima-Uhr

Für Aufsehen am Nachhaltigkeitszentrum sorgt die sogenannte Klima-Uhr. Auf dem Dach des Pavillons ist ein großes Display angebracht, auf dem angezeigt wird, wie viel Zeit der Menschheit noch bleibt, um Klimaneutralität zu erreichen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Solche Uhren gibt es bislang nur in internationalen Großstädten wie Berlin, Rio, Toronto oder New York, berichtet Volker Rockel von der Initiative People for Future.

Geöffnet hat das Nachhaltigkeitszentrum montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr. Der ABK ist zudem dienstags von 16 bis 18 Uhr vor Ort, die Umweltberatung zusätzlich mittwochs bis 18 Uhr.