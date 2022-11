﻿Achim Freund, der Gründer des Schlemmer-Markts Freund, ist tot

Kiel. Wer in den Achtzigerjahren den Spar-Markt Achim Freund in der Holtenauer Straße in Kiel besuchte, konnte fast sicher sein, seinem Inhaber leibhaftig zu begegnen. Nicht nur, weil er seinen weißen Kittel so stilsicher mit Krawatte und Bügelfalte zu kombinieren wusste, war sofort klar, dass man es mit Achim Freund persönlich zu tun hatte. Auch die natürliche Autorität, die von dem großgewachsenen Mann ausging, ließ den Besucher ahnen, dass er dem Marktleiter gegenüberstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Seinen Kunden im Einkaufsalltag zu begegnen, war tatsächlich das Ziel meines Vaters. Man sollte ja wissen, dass es den Herrn Freund vom Schild wirklich gibt“, bestätigt sein Sohn Marten Freund. Dass der damals 49-jährige Achim Freund in dem 1987 eröffneten Geschäft nie wie ein frisch gebackener Gründer wirkte, lag nicht nur an seinem Alter. Auch das vorhergegangene Vierteljahrhundert Berufserfahrung in gehobener Position sah man dem gelernten Kaufmann an, der lange Jahre als geschäftsführender Vorstand bei Rewe gearbeitet hatte.

Kieler Schlemmer-Markt-Gründer Achim Freund: „Wir sind wie ein Tante-Emma-Laden, nur sehr viel größer“

Die Lust, „vom Schreibtisch auf die Fläche zu wechseln“, wie es Marten Freund nennt, bekam der in Malente aufgewachsene Achim Freund zusammen mit seiner Frau Sigrid, als in den 1980er-Jahren die Spar-Märkte privatisiert wurden. Neben dem großen Geschäft in der Holtenauer Straße 70-72 übernahm das Paar auch noch ein zweites in der Wik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus seiner langjährigen Arbeit mit selbstständigen Kaufleuten beim Großhändler Rewe wusste der Geschäftsmann, dass zu einem inhabergeführten Markt ein besonderes Sortiment gehört. „Wir sind praktisch wie ein Tante-Emma-Laden, nur sehr viel größer“, beschrieb er einmal das Angebot des seinen, in dem er den Bogen vom Discountartikel bis zum Spitzenprodukt spannte.

Das Konzept ging von Anfang an auf, sodass der Name Achim Freund rasch zum Synonym für ein besonderes Einkaufserlebnis in der Holtenauer Straße und der Bezug zur Spar-Kette mit der Zeit immer nebensächlicher wurde. Und schließlich ganz verschwand: Dass aus dem Spar-Markt Achim Freund folgerichtig der Schlemmer-Markt Freund wurde, hing mit einer weiteren Geschäftstugend seines Gründers zusammen.

Marten Freund über seinen Vater: „Er hat keine unternehmerischen Risiken gescheut hat, um uns zu unterstützen“

„Als er mich fragte, ob wir das Geschäft einmal übernehmen wollen, habe ich unter der Bedingung zugesagt, dass er das gut vorbereiten müsse“, erinnert sich Marten Freund, der sein Talent als potenzieller Nachfolger schon früh an so exklusiven Adressen wie dem Berliner Kaufhaus des Westens und bei Harrods in London unter Beweis gestellt hatte.

Da hatte der Vater die Geschäfte schon an seinen Sohn übergeben: Achim (links) und Marten Freund im Schlemmer-Markt Freund in Kiel im Jahre 2002. © Quelle: Jan Köhler-Kaeß (Archivbild)

Achim Freund tat, wie ihm geheißen. Dass er seinen Vornamen bewusst aus dem Unternehmensnamen verschwinden ließ, war auch ein Signal an seinen Sohn, der 1994 als Mitgeschäftsführer in das väterliche Geschäft einstieg, das er heute gemeinsam mit seiner Frau Imke führt. „Ich rechne es meinem Vater hoch an, dass er uns von Anfang an hat machen lassen und keine unternehmerischen Risiken gescheut hat, um uns zu unterstützen“, betont Marten Freund rückblickend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Ruhestand fand Achim Freund Zeit für sein großes Hobby: das Segeln

Dies dürfte Achim Freund umso leichter gefallen sein, als sein Sohn und seine Schwiegertochter in vieler Hinsicht an die Sortimentspolitik des Seniors anknüpften, der die Geschäfte im Jahr 2000 ganz an Marten Freund übergab, dem Laden aber noch lange als Berater erhalten blieb. Im Ruhestand fand Achim Freund, der im Ehrenamt leidenschaftlich als Handelsrichter tätig war, auch endlich mehr Zeit für sein großes Hobby, das Segeln.

Lesen Sie auch

Und von Zeit zu Zeit begegnete man dem Senior und seine Frau auch noch in ihrem alten Geschäft – zur Freude der Stammkunden und der Mitarbeitenden, die sich ihnen weiter verbunden fühlten. „Mein Vater hat immer gesagt, dass der Markt sein Lebenswerk ist, zu einem solchen Werk aber auch gehört, es weitergeben zu können“, resümiert Marten Freund.

Am 25. Oktober 2022 ist Achim Freund nach langer Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben. Sein Lebenswerk wird von der Familie Freund weiter mit Leben erfüllt.