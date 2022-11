﻿Beeindruckende Persönlichkeit: Kirchenmusiker Hans Gebhard 93-jährig gestorben

Nicht nur an den Wirkungsstätten in Kiel, Lübeck und Hamburg kommt Wehmut auf: Der in Othmarschen lebende Kirchenmusiker Hans Gebhard, Kulturpreisträger in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt und langjähriger Nikolaikantor, ist 93-jährig gestorben.

