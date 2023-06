﻿Eine Größe im Kieler Musikleben: Sängerin Ute Schönherr mit 59 Jahren gestorben

Kiel. Wer in den Neunzigerjahren mit offenen Augen durch Kiel ging, kannte ihr Gesicht von Plakaten. Ein kecker Mecki-Haarschnitt, ein strahlendes Lächeln: Die Lebensfreude, die Ute Schönherr als Mensch auszeichnete, sah man ihr sofort an. Sie prägte auch den Gesang der an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater ausgebildeten Kontra-Altistin, die ihre Künste unter anderem in Meisterkursen bei der legendären Sängerin Brigitte Fassbaender erweitert hatte.

Der Klassik blieb die Postfelderin allerdings nur bis zur Jahrtausendwende treu. Denn nach ihrer eigenen Einschätzung mündete die Tatsache, dass sie wegen einer rheumatischen Erkrankung seit ihrer Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen war, hier in eine stete Benachteiligung, die sie schließlich das Genre wechseln ließ. Fortan wurden Pop, Musical und Smooth Jazz zentrale Bezugspunkte in der Musik Ute Schönherrs, die auch ihre Stimme zusehends von der Schwere der E-Musik befreite.

Bei den Baltic Hurricanes sang Ute Schönherr die Hymnen

Überraschend groß waren die Namen der Produzenten, mit denen sie künftig zusammenarbeitete: Dieter Bohlen beispielsweise, Eric Kupper (Jennifer Lopez) und George Duke (Al Jarreau). Parallel machte die zierliche Sängerin als Botschafterin der Paralympics oder als Hymnensängerin bei den Baltic Hurricanes von sich reden und erzielte mit ihren Videos auf Youtube erstaunliche Klickzahlen. Eine konstante Größe im Kieler Konzertleben waren ihre knallbunt inszenierten Weihnachtskonzerte, bei denen sie sich ebenfalls auf ein treue Fanbase verlassen konnte.

Ihr Selbstverständnis als nahbares Gegenüber spiegelte sich auch in ihrem Künstlernamen. Irgendwann wurde aus Ute Schönherr einfach Ute. Und wer Ute persönlich kennenlernte, der merkte schnell, dass ihre Lieblingsfarbe Pink zugleich das Kolorit ihres ganzen Lebens war. Hiervon ließ sich auch ein Filmteam beeindrucken, das 2019 eine Dokumentation über die Sängerin drehte und sie dabei über einen längeren Zeitraum begleitete. Der Film „Music Makes Me Fly“ erschien 2021 bei Amazon Prime.

Eine weitere Dokumentation unter dem Titel „Keeping The Spirit“ erschien in diesem Jahr. „Meine Musik wird andere berühren und ihnen zeigen, dass du alles tun kannst, wenn du dein Bewusstsein darauf ausrichtest“, lautet einer der Sätze, die Ute darin fallen lässt. Er fasst die Summe eines Lebenskreises zusammen, der sich nun geschlossen hat. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Ute Schönherr am 25. Mai dieses Jahres in Aventura/Florida im Alter von 59 Jahren gestorben.

