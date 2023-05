Liebe Leserinnen und Leser,

Dass die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein kurz bevor steht, merken Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten in diesen Tagen vor allem an der verdichteten Berichterstattung der Redaktion. So haben wir unter anderem die Spitzenkandidaten von SPD, CDU und Grünen im Wahlkampf begleitet - und dabei berichtet, wie schwierig sich der Stimmenfang mitunter gestaltet. Alle drei Parteien hoffen, am Sonntag stärkste Fraktion zu werden.

Auf den letzten Metern bekommen auch die Ratsleute in Kiel eine gewisse Torschlusspanik zu spüren. Die müssen in der letzten Ratsversammlung vor dem Wahlsonntag ab morgen nachsitzen: Wegen einer Endlos-Tagesordnung sind erstmals zwei Tage angesetzt - nicht wenige der 59 ehrenamtlichen Ratsleute stellt das vor berufliche und familiäre Probleme. Tatsächlich geben die Fraktionen noch mal alles, um ihre Themen durchzuboxen. Dass für die Fraktion „Klima, Verkehr und Meer“ auch das Rehabilitieren der im 16. und 17. Jahrhundert in Kiel verbrannten Hexen dazugehört und für die CDU-Fraktion das Aufstellen von Mülleimern nur für Hundekotbeutel, beschreibt mein Kollege Tilmann Post zurecht als skurril und fordert im Kommentar den Ältestenrat dazu auf, das zu verhindern. Ob der sich von der Kritik beeindrucken lässt? Heute Abend tagt er.

Themen, die Kielerinnen und Kieler wirklich bewegen, lernen Wahlkämpfer besonders gut kennen, wenn sie mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und dabei geht es oft um Nahversorgung, (Verkehrs-) Infrastruktur, bezahlbares Wohnen, auskömmliche Gehälter - und Müll, wie meine Kollegen Karen Schwenke und Tilmann Post beobachtet haben. Ich empfehle darum gern die Lektüre eines Artikels von Martin Geist über das anhaltende Müll- und Ratten-Problem in Gaarden:

Und hier die guten Nachrichten der letzten Tage: Ein Ende der umstrittenen Luftfilteranlagen auf dem Theodor-Heuss-Ring zeichnet sich ab. Der Schadstoff-Grenzwert kann offenbar auch ohne Unterstützung der sechs grauen Kolosse ab 2024 eingehalten werden. Die Stadt will zudem Kosten sparen.

Einmal die Woche gibt es nun für frischgebackene Eltern Geburtsurkunden auch im Städtischen Krankenhaus und in der Uniklinik. Das kommt in der Kommunalpolitik grundsätzlich gut an. Und hier schließt sich der Kreis, denn es gibt noch was zu meckern. Rainer Kreutz (CDU-Fraktionschef) findet die Idee nicht ganz ausgereift, fordert: „Es muss nachgebessert werden.“ Mit anderen Worten: Die Verwaltung soll nachsitzen und die Servicezeiten ausdehnen. Richtig so, die angebotenen Zeiten dürfen nur ein Anfang sein.

Bauprojekt der Woche

Großes Interesse hat diese Nachricht über neue Sozialwohnungen und eine neue Kita in Neumühlen-Dietrichsdorf ausgelöst:

Gastro-Tipp der Woche

Dass Bagels und Bowls gut zusammenpassen, finden die Betreiber eines gänzlich neuen kulinarischen Angebots in der Kieler Gastro-Szene. Mein Kollege Oliver Stenzel stellt es Ihnen hier gern vor:





Zitat der Woche

Kann man Pink in Kiel tragen? In Bayern gucken sie komisch, in Berlin kannst du sogar im Netzhemd zum Bäcker gehen. Comedian Mario Barth über die Farbe seines T-Shirts beim Auftritt in der Wunderino-Arena

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Unsere Top-Klicks der Woche:

1) Wenn mein Kollege Frank Behling Förde-Rätsel löst, steht das immer hoch im Kurs unserer Leserinnen und Leser auf KN-online.de:

2) Und noch ein Förde-Volltreffer: Der „Schatz aus dem Scheerhafen“ begeistert nach wie vor:

3) Immer wieder sonntags: Wo der Kieler „Tatort“ spielt, wollen ebenfalls viele Userinnen und User wissen:





Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Manchmal sind es nicht die „lauten“ Geschichten - die, die ganz vorn stehen - die haften bleiben. So geht es mir mit dem Artikel über drei Kieler Taxifahrer meines Kollegen Steffen Müller. Auch wenn ich selbst in den 1970er Jahren noch nicht gelebt habe, hat mir das nostalgische Stück einen Eindruck darüber vermittelt, wie es damals zugegangen sein muss auf den Straßen Kiels. Die Taxifahrer rücken einem als echte Typen näher. Solche, die heute schmunzeln über schroffe Methoden zur Ausnüchterung betrunkener Fahrgäste. Und über nicht ganz jugendfreie Funksprüche. Ich bin mal am Hamburger Flughafen in ein Taxi gestiegen. Das herzliche, ansteckende und immer wieder aufblubbernde Lachen eines unglaublich gut gelaunten Fahrers ist meine schönste Taxi-Erinnerung. Welche ist Ihre?

Service

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre Rieke Beckwermert, Reportern der Kieler Lokalredaktion





