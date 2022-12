﻿Nächtlicher Wasserrohrbruch sorgte für Einsatz der Stadtwerke in Kiel

Ein Wasserrohrbruch hat in der Nacht für einen Einsatz der Stadtwerke in Kiel gesorgt. Im Stadteil Blücherplatz war eine Hauptleitung gebrochen. Viele Haushalte zwischen Düvelsbeker Weg und Blücherplatz waren deshalb zeitweise ohne Wasser.

Ein Wasserrohrbruch sorgte in der Nacht zum Heiligabend in der Wik für Überschwemmungen von Straßen.

Kiel. Mit einem Großeinsatz haben die Stadtwerke Kiel in der Nacht zum Heiligabend einen Schaden an einer Hauptwasserleitung in der Landeshauptstadt repariert.

Gegen Mitternacht war beim Düvelsbeker Weg am Übergang zur Feldstraße eine Leitung gebrochen. Große Mengen Wasser sprudelten aus der Bruchstelle und liefen über die Feldstraße und die Kösterallee.

Der sofort alarmierte Störungsdienst der Stadtwerke konnte den Schaden schnell lokalisieren und den Austritt des Wassers stoppen. Die Bruchstelle wurde gesichert und repariert. „Die Kollegen waren die ganze Nacht über im Einsatz“, so eine Sprecherin der Stadtwerke am Morgen.

Zum Frühstück hatten die Haushalte in dem betroffenen Bereich am Blücherplatz wieder Wasser. Die Ursache des Wasserrohrbruchs ist noch unklar. Ob es mit den zahlreichen Baustellen in dem Bereich zusammenhängt, ließ sich am Morgen noch nicht sagen.

Die Untersuchungen sollen nach den Feiertagen beginnen. Wichtig sei es gewesen, zunächst die Kunden wieder mit Wasser zu versorgen, hieß es.