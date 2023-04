﻿Kieler Brautpaare wünschen sich mehr Freiheit bei der Namenswahl

Kieler Brautpaare wünschen sich mehr Entscheidungsspielraum bei der Wahl ihres gemeinsamen Nachnamens. Ein Gesetzesentwurf verspricht mehr Möglichkeiten. Drei Namen bleiben in Kiel aber wohl weiterhin am häufigsten.

Kiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Kiel Schmidt heißt, ist relativ hoch. Denn von den Schmidts gibt es hier viele. Gefolgt von Müller und Petersen ist Schmidt der häufigste Nachname in der Landeshauptstadt. Diese Allerweltsnamen haben sich die meisten Schmidts, Müllers und Petersens zwar nicht ausgesucht, durch eine Heirat könnten sie ihn aber ändern. Eine geplante Reform des Namensrechts bietet hier neue Möglichkeiten.

Zurzeit ist der Doppelname nur für einen der beiden Eheleute möglich und auch nur mit Bindestrich. Heiratet also ein Herr Schmidt eine Frau Müller, dann können beide den Namen behalten oder einer von beiden nennt sich wahlweise Müller-Schmidt oder Schmidt-Müller. Der andere musste bisher den Namen Schmidt oder Müller behalten.

Auch Kinder bekommen den Doppelnamen

Nach dem Vorschlag des Justizministeriums für ein neues Namensrecht soll künftig auch der Doppelname zum Familiennamen werden. Dann tragen beide Eheleute den gleichen Doppelnamen, also Schmidt-Müller oder Müller-Schmidt oder – ohne Bindestrich – Schmidt Müller oder Müller Schmidt. Auch die Kinder würden dann diesen Doppelnamen bekommen.

In Kiel entscheiden sich bisher nur wenige Brautpaare für einen Doppelnamen. 2022 gaben sich 1015 Paare in Kiel das Jawort. Lediglich acht Prozent der Frauen und zwei Prozent der Männer wählten einen Doppelnamen. In 84 Prozent der Fälle entschied sich das Paar sogar für das traditionelle Modell: Der Mann behielt seinen Namen und die Frau nahm seinen Namen an. Nur 16 von 100 Frauen blieben bei ihrem Namen. Schon in den Jahren davor war das Verhältnis ähnlich konservativ.

Obwohl sich also bisher nur ein kleiner Anteil der Ehepaare für einen Doppelnamen entschieden hat, kann sich Standesamtsleiter Nils-Helge Reinert vorstellen, dass die geplante Änderung „attraktiv ist für Verlobte“ und es verstärkt zu Doppelnamen kommen könnte.

Die Kieler wünschen sich mehr Freiheit in der Namensführung

„Ich sehe als Praktiker, was sich die Leute wünschen. Und das ist eine Freiheit in der Namensführung.“ Allerdings findet Reinert auch, dass der Staat regulieren müsse. Denn vier, fünf Nachnamen hintereinander seien unpraktikabel. „Das mag in den ersten 48 Stunden cool sein, aber später unterschreibt man doch nur mit einem“, meint Reinert.

Dennoch gibt es offenbar diesen Wunsch nach individuelleren und damit längeren Nachnamen, die gern auch die besondere Herkunft präsentieren sollen. Einer der längsten deutschen Nachnamen Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst beispielsweise setzt sich aus drei verschiedenen Adelsfamilien zusammen und hat insgesamt 34 Buchstaben.

Das sind die häufigsten Nachnamen Deutschlandweit führt Müller die Rangliste der häufigsten Nachnamen an. Laut der Namensforschungsseite „Forebears“ ist er hierzulande fast eine Million Mal vertreten, danach folgen Schmidt, Schneider, Fischer. In Kiel weicht die Reihenfolge laut Einwohnermeldeamt ab: Hier heißen 1124 Menschen Schmidt, erst dann folgt Müller (943). Auf Platz drei liegt in Kiel der Name Petersen (915), auf Platz vier Hansen (785), dann kommen Schulz (703), Schröder (691), Möller (633), Fischer (588), Meyer (571) und Schneider (532).

Besonders lang sind auch die Genanntnamen, sie sind nach dem deutschen Namensrecht erlaubt und kommen laut Reinert in Friesland und Dithmarschen häufiger vor. Fiktives Beispiel: „Müller gen. Schmidt“, gesprochen Müller genannt Schmidt. Wenn jemand mit diesem Namen einen Partner namens Petersen heiratet, so Reinert, dann kann der Name des Ehepartners als Beiname geführt werden, daraus wird dann also „Petersen-Müller gen. Schmidt“. Nach aktuellem Recht fällt kein Name weg.

In anderen Ländern üblich: Die Vermischung zweier Nachnamen

Nach dem neuen Namensrecht sollen aber Namensketten durch das Aneinanderreihen von Doppelnamen ausgeschlossen werden. Wenn dann zwei Menschen mit je einem Doppelnamen heiraten und nach einem gemeinsamen Namen suchen, dann darf jeder nur einen Namen für den neuen Doppelnamen nutzen.

An dieser Stelle wäre ein Vorschlag der Grünen interessant. Sie hatten die Verschmelzung von Nachnamen ins Gespräch gebracht. Dieser Namensmix nennt sich auf Neudeutsch Meshing und ist etwa in den USA und in Großbritannien erlaubt. Ehepaare können aus ihren Nachnamen einfach einen neuen kreieren. Um im Beispiel zu bleiben: Wenn Herr Schmidt und Frau Müller heiraten, könnten daraus die Schmüllers werden. Die Boulevardpresse hatte prompt die Namen des Schauspielerpaares Anna Loos und Jan Joseph Liefers zu den Loosers verschmolzen.

Auf die Kieler Prominenz übertragen, wäre für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer der Name Erdmampfer denkbar. Vielleicht steht seine Frau Anke Erdmann als Co-Landesvorsitzende der Grünen dem Vorschlag aus der eigenen Partei ja offen gegenüber.