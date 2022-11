﻿Nationalsozialismus in Kiel: Neues Zentrum startet zur Bücherverbrennung

Es soll ein neuer Eckpfeiler der Kulturlandschaft in Kiel werden: das Zentrum zur Geschichte Kiels im 20. Jahrhundert. Nun stehen neue Details fest, auch eine Leiterin ist gefunden: Sabine Moller erzählt, was das Institut leisten soll – gerade mit Blick auf den Nationalsozialismus.

Das Stadtarchiv zieht in die ehemalige Bundesbank-Filiale an der Hopfenstraße 30 in Kiel. Die neue Leiterin Sabine Moller stellt das noch im Bau befindliche Zentrum für Kieler Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts und ihre Pläne dafür vor.

Kiel. Noch braucht es ein wenig Fantasie, um in der Baustelle Kiels neues kulturelles Aushängeschild zu sehen. Sabine Moller hat diese Fantasie: Als erste Leiterin soll die 51-Jährige im ehemaligen Bundesbank-Gebäude ein Institut mit Leben füllen, das Kiels Geschichte im 20. Jahrhundert, vor allem aber die Zeit des Nationalsozialismus erforschen soll – und alle Menschen daran beteiligen möchte.

Moller spaziert über die dritte Etage des Neuen Rathauses in der Hopfenstraße 30: über ihr unverkleidete Decken, neben ihr rohe Wände. In einer Ecke arbeiten Handwerker. Ende 2023 will das Institut hier einziehen, etwas später als geplant. Bis dahin entstehen auf den insgesamt 600 Quadratmetern eine Bibliothek, ein Lesesaal, ein Multifunktionssaal für Veranstaltungen sowie Ausstellungen und eine Teeküche.

Das Zentrum zur Stadtgeschichte Kiels sowie das Stadtarchiv ziehen in die ehemalige Bundesbank-Filiale an der Hopfenstraße 30 in Kiel. Noch befinden sich die Räumlichkeiten im Bau. © Quelle: Ulf Dahl

Hinter den mehrere hundert Kilogramm schweren Tresortüren, Überbleibsel aus der Bundesbank-Ära, hortet künftig das Stadtarchiv, das ebenfalls hierherzieht und mit dem neuen Zentrum verzahnt wird, seine historischen Dokumente. Für die neue Chefin ist die Klammer offensichtlich: „Hier lagerte früher das finanzielle Kapital, künftig liegt hinter den Tresortüren das kulturelle Kapital.“

Es soll, so Moller, ein lebendiger Ort werden, „ein Ort, an den man gerne geht“, kein dunkler oder einschüchternder – und einer, der allen offensteht. Unabhängig von Alters, Bildungsniveau oder Herkunft sei es Lern-, Ausstellungs- oder Veranstaltungsort. Dem Konzept der Stadt zufolge sollen jährlich etwa 100 Schulklassen und viele Studierende durch die Dauerausstellung geführt werden. Zudem zählt zu den Zielen des Zentrums, das zivilgesellschaftliche Engagement zu fördern: Wer zum Beispiel die eigene Familiengeschichte mit alten Fotoalben erforschen will, der erhält hier Hilfestellung. „Wir wollen den Kieler Bürgerinnen und Bürgern die Kompetenz vermitteln, selbst aktiv zu werden“, sagt Moller.

Stele und Aktionen zur Bücherverbrennung 1933 auf dem Wilhelmplatz in Kiel

Ende 2023 will das Zentrum den Betrieb in den eigenen Räumlichkeiten aufnehmen. Eine erste Duftmarke aber setzt es bereits am 10. Mai des kommenden Jahres: Dann jährt sich zum 90. Mal die Bücherverbrennung, auch auf dem Wilhelmplatz in Kiel loderte damals das Feuer. Eine Stele soll dort ab Frühjahr an die Geschehnisse des Jahres 1933 erinnern und über den Platz als historischen Versammlungsort informieren.

In einer sogenannten Aktion „wider den undeutschen Geist“ wurden all die Schriften damals auf einem Scheiterhaufen verbrannt, deren Autoren dem Regime der Nationalsozialisten als „unliebsam“ galten. Doch einen Hinweis auf diese unrühmliche Tat findet sich auf dem heutigen Parkplatz bislang keiner. Außerdem veranstaltet das neue Zentrum ein Lehrseminar und plant weitere Aktionen rund um das historische Datum, berichtet Sabine Moller.

Dabei soll es natürlich nicht bleiben: An der Wand von Mollers Büro kleben Zettel mit weiteren Erinnerungsorten, die in der Forschung und Wissensvermittlung des Zentrums eine Rolle spielen sollen, etwa die Kiellinie, das Sophienblatt, der Lorentzendamm. Denn ihr Institut soll sich in Zukunft auch zentral um eben diese Orte kümmern, sie historisch aufarbeiten und mithilfe von digitalen Konzepten weiterentwickeln.

Früher lagerte hinter den mehrere hundert Kilo schweren Tresortüren das finanzielle Kapital. Bald soll im ehemaligen Bundesbank-Gebäude der kulturelle Schatz der Stadt liegen – wie Sabine Moller, Leiterin des noch im Bau befindlichen Zentrum zur Kieler Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts, bei einem Rundgang erklärt. © Quelle: Ulf Dahl

„Das Gebäude in der Hopfenstraße ist kein Täter- oder Opferort, sondern ein unschuldiger, neutraler Ort“, erklärt Stadtarchiv-Leiter Johannes Rosenplänter. „Die echten Erinnerungsorte gibt es aber, wie zum Beispiel das Arbeitserziehungslager Nordmark, die Synagogen oder jüdischen Friedhöfe.“ Dort seien aber große Gedenkstätten meist nicht möglich, das neue Zentrum soll diese Funktion stellvertretend übernehmen.

Das Institut komme zur richtigen Zeit, sagt Rosenplänter: „Die letzten Zeitzeugen sterben, der Nationalsozialismus wird Geschichte – der Prozess läuft bereits.“ Deshalb sei dieses Zentrum so wichtig: „Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber wir können aus der Geschichte lernen, wie Menschen agieren, wir können Muster und Mechanismen erkennen – denn die funktionieren heute genauso.“

Zentrum zur Stadtgeschichte Kiels im 20. Jahrhundert: Arbeitstitel könnte vorerst bleiben

Für die Neu-Kielerin Moller, die in Hannover geboren ist und zuletzt an der Humboldt-Universität in Berlin am Lehrstuhl für Neueste Zeitgeschichte gelehrt hat, ist die Aufgabe auch deshalb reizvoll, „weil es so viele blinde Flecken gibt“. Die Geschichte der Täter und Euthanasieopfer in der Landeshauptstadt ist weitgehend unbekannt. Und das, was aus 90 Jahren Forschung bekannt ist, sind laut Moller zumeist „Textwüsten“. Diese gelte es nun zu digitalisieren und visualisieren.

Idee stammt bereits aus dem Jahr 2011 Die Idee zu dem Zentrum zur Stadtgeschichte Kiels im 20. Jahrhundert gab es bereits lange. Vor mehr als elf Jahren hatten Akteurinnen und Akteure der Kieler Erinnerungskultur den Anstoß zu einem solchen Institut gegeben. Ein Ratsbeschluss brachte das Vorhaben im Mai 2011 dann auf den Weg. Neben Leiterin Sabine Moller soll ein vierköpfiges Team, darunter eine Pädagogin und zwei wissenschaftliche Honorarkräfte, das Zentrum mit Leben füllen, Ausstellungen konzipieren, Workshops betreuen und Privatpersonen bei eigenen Forschungen anleiten. Wie bereits berichtet, kalkuliert die Stadt dafür zunächst einmalig 340 000 Euro ein. Die laufenden jährlichen Kosten belaufen sich voraussichtlich auf gut 100 000 Euro zuzüglich der Gehälter.

Neben der NS-Zeit will sich das Zentrum auch mit der Verfolgung von Sinti und Roma, der Revolution und Migration auseinandersetzen. Diese Bandbreite an Themen mache auch die Namensfindung für die neue Kultureinrichtung so schwierig, sagt Moller: Die sperrige Bezeichnung „Zentrum zur Stadtgeschichte Kiel im 20. Jahrhundert“ war nämlich ursprünglich nur als Arbeitstitel gedacht. „Eventuell“, sagt Rosenplänter, „starten wir aber erstmal damit.“ Was auch zu dem Wunsch Mollers passt, die am liebsten kein rotes Band zur Eröffnung zerschneiden will: „Das Zentrum ist beim Start nicht fertig, sondern nur der Anfang eines ständigen Prozesses.“