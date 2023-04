﻿Vierstöckiger Neubau in Kiel: Landesfunkhaus des NDR zieht in Wissenschaftspark

Seit 1965 ist der Norddeutsche Rundfunk am Schlossplatz in Kiel untergebracht. Nun soll das NDR-Landesfunkhaus in den Wissenschaftspark umziehen. Das sind die Gründe.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) wird sein angestammtes Funkhaus am Schlossplatz in Kiel verlassen und in den Wissenschaftspark umziehen.

Kiel. Das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) wird vom Kieler Schlossplatz in den Wissenschaftspark umziehen. Geplant ist dafür ein vierstöckiger Neubau mit Balkon und Dachterrasse an der Fraunhoferstraße. Baubeginn soll Anfang kommenden Jahres sein, mit der Fertigstellung wird im zweiten Halbjahr 2025 gerechnet. Der Umzug soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. NDR-Intendant Joachim Knuth und NDR-Verwaltungsdirektorin Ulrike Deike haben jetzt den Mietvertrag für den neuen Standort unterzeichnet.

„Der NDR hat lange nach einer geeigneten, verlässlichen Perspektive für das Landesfunkhaus gesucht. Die jetzigen Gebäude waren dafür nicht mehr geeignet“, sagt Unternehmenssprecherin Wibke Harms. Der Bau am Schlossplatz besteht aus mehreren Gebäudeteilen, die zwischen den 60er und 90er Jahren nach und nach entstanden sind. Geschädigte Bereiche hätten aufwendig saniert werden müssen. Außerdem seien weitere umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich gewesen, „die mehrere Jahre dauern würden und sehr kostspielig wären“, so Harms.

Landesfunkaus des NDR zieht um: Baufläche ist aktuell Mitarbeiterparkplatz der CAU

Deswegen soll nun am Kieler Wissenschaftspark neu gebaut werden. Die entsprechende Fläche an der Fraunhoferstraße wird aktuell noch als provisorischer Parkplatz für die Mitarbeiter der Universität genutzt. Im Rahmen der Erweiterung des Parkhauses im Jahr 2018 wurde der Platz geschaffen.

Bauherr für das Vorhaben ist die Wissenschaftspark Kiel GmbH, die nach KN-Informationen rund 40 Millionen Euro inklusive aller Büroflächen und Gastronomie investieren soll. Der NDR will im Zuge des Mieterausbaus nur die Maßnahmen für Produktions-, Sende- und Medientechnik selbst vornehmen und zahlen. Dirk Cordes, Geschäftsführer Wissenschaftspark Kiel GmbH, dazu: „Mit dem NDR haben wir einen dynamischen und technologisch anspruchsvollen Mieter gewonnen.“

Neues Landesfunkhaus des NDR hat weniger Nutzfläche

„Wir freuen uns sehr auf den Wissenschaftspark und das neue Haus“, sagt Volker Thormaehlen, Direktor Landesfunkhaus Schleswig-Holstein. „Wir benötigen dort deutlich weniger Fläche als bisher.“ Aktuell liege die Nutzfläche für das Landesfunkhaus bei circa 10 800 Quadratmetern, künftig würden es etwa 7600 Quadratmeter sein. Der Flächenbedarf reduziere sich durch das Einführen von Arbeitsplatzteilungen und das Nutzen neuer hybrider und mobiler Arbeitsformen. Am Standort Kiel arbeiten demnach für den NDR rund 330 Kräfte, darunter etwa ein Viertel als freie Autoren.

„Mit dem neuen Standort schaffen wir neue Möglichkeiten der crossmedialen Zusammenarbeit“, erklärt Intendant Knuth. In der Vergangenheit sei für Hörfunk und Fernsehen meist isoliert und getrennt voneinander gearbeitet und produziert worden. „Das ist angesichts der medialen Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung weder inhaltlich sinnvoll noch unter den Gesichtspunkten von Wirtschaftlichkeit und Effizienz weiter zu vertreten“, so Harms.

Entstehen soll unter anderem eine einheitliche zentrale Sendesteuerung für alle Medien, ein multimediales Video-Produktionsstudio sowie ein zentraler crossmedialer Newsroom. Außerdem sollen durch Energieeffizienz Kosten gespart werden.

Was soll mit dem NDR-Gebäude am Schlossplatz in Kiel passieren?

Der NDR ist seit 1965 an dem Standort am Kieler Schlossplatz. „Zunächst im Konzertsaalgebäude des Kieler Schlosses am Wall 74 und im dazugehörigen Erweiterungsbau am Wall 72. Dann erfolgten nach und nach verschiedene bauliche Erweiterungen“, so Harms. Mit Ausnahme des Erweiterungsbaus, der sich in Privatbesitz befindet, gehören dem NDR alle anderen Gebäudeteile. Die sollen nach dem Auszug verkauft werden.