﻿NDR Schleswig-Holstein weg: Vodafone Frequenzumstellung macht Probleme in Kiel und Umgebung

Und plötzlich war NDR Schleswig-Holstein nicht mehr da: In den sozialen Netzwerken suchten am Dienstag und Mittwoch viele Menschen aus Kiel, Rendsburg und Umgebung Hilfe. Einige Kabel-TV-Sender tauchten nicht mehr in der Senderliste auf. Dahinter steckt eine Frequenzumstellung bei Vodafone.

