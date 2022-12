﻿Neonlicht und Betongewichte: Das Innenleben der Holtenauer Hochbrücken

Die Sperrung der Holtenauer Hochbrücken spürt die gesamte Region. Doch wie sieht es in dem Hohlkörper unter der wichtigen Verkehrsachse aus, an der Stelle, die am Mittwoch ein Frachter gerammt hat? Unser Reporter war dort – und sah gewölbten Stahl, Risse und einen hoffnungsvollen Verkehrsminister.

Kiel. Zwischen Querträger 68 und 69, ziemlich genau in der Mitte eines 500 Meter langen Weges durch fahles, kaltweißes Neonlicht, wölbt sich der Stahl. Rundherum liegen feine Teile der abgeplatzten Beschichtung, die einst vor Korrosion schützen sollte. Es sind die Spuren eines Unfalls. Das Innere einer Brücke zählt wohl auch in normalen Zeiten zu den Orten, die ein jeder spannend fände. Doch an diesem Freitag wartet eine ganze Stadt, vielleicht eine ganze Region darauf zu erfahren, wie es hier aussieht – genauer gesagt zwischen den Querträgern 68 und 69.

Diese Stelle hat am vergangenen Mittwoch ein finnischer Frachter mit der Spitze seines transportierten Krans gerammt. Genau in der Mitte hat die „Meri“ die beiden Hohlträger der Brücken von unten auf ganzer Breite eingedrückt. Die Folgen der Kollision mit den Holtenauer Hochbrücken sind gravierend. Wie gravierend, das will Susan Müller am Freitag den Medien zeigen.

Hohlkörper der Holtenauer Hochbrücke erinnert an einen alten Kriegsbunker

Die Leitende Ingenieurin des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr öffnet dazu zunächst eine schwere Stahltür am Widerlager in der Prinz-Heinrich-Brücke, die parallel zur Olympiabrücke verläuft. Vorbei an Graffiti geht es in ein Bauwerk, das mehr an einen alten Kriegsbunker als an eine Hauptschlagader des Kieler Verkehrs erinnert.

Der Weg in den so wichtigen Hohlkörper der Brücke gleicht dem in eine Festung. „Wir haben diese Brücke genommen, weil die andere etwas enger und nicht so gut begehbar ist“, erläutert Müller. Der Schaden an der Olympiabrücke sei zwar geringer, aber das Bauwerk mit 50 Jahren deutlich älter als die Prinz-Heinrich-Brücke.

Ein langer Gang, vorbei an Stahlträgern und Betongewichten, ehe auf halber Strecke der Schaden sichtbar wird: So sieht es im Hohlträger der Prinz-Heinrich-Brücke aus. © Quelle: Frank Peter

Fast 500 Meter lang erstreckt sich dieser Stahlkasten über den Kanal. Es hallt und knackt beim Gang über die Gitterroste. Bis die Mitte erreicht ist – und der Tross stoppt. „Man sieht an den Querträgern eine Aufwölbung als Folge des Aufpralls“, sagt Müller.

Träger sind beschädigt

Dann wird es technisch. Das Schlüsselwort der Ingenieurin ist die Lastableitung. „Es ist ein Gesamtbauwerk, das über Quer- und Längsträger die Lasten des Verkehrs in die Pfeiler ableitet. Und genau dort haben wir die Schäden“, erklärt die Ingenieurin.

An zwei Stellen schimmert durch kleine Risse in den Schweißnähten sogar das Tageslicht von außen in die Brücke. Risse, die in den kommenden Monaten noch Schlagzeilen machen werden.

Die Prinz-Heinrich-Brücke ist ein Bauwerk, das bereits reichlich Furore gemacht hat. Von 1992 bis 1996 wurde die Brücke gebaut. Doch eigentlich sollte sie bereits am 21. Juni 1995 zum 100. Jahrestag der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals eingeweiht werden.

Brücke machte bereits Schlagzeilen

Das scheiterte aber, da der Bau des Hohlkastens zuerst an ein Stahlwerk in Südafrika vergeben wurde. Da die Sektionen nach der langen Reise bei der Anlieferung in Kiel aber nicht mehr nutzbar waren, musste der Stahlbau neu ausgeschrieben und an ein deutsches Stahlwerk vergeben werden.

Jetzt ist dieser Stahl in der Mitte eingedellt. 140 dieser rippenähnlichen Querträger sind in den Brückenkörper eingebaut. Die beschädigten Stahlsegmente müssen nun ausgebaut und ersetzt werden. Gerüste und eine Arbeitsplattform müssen dafür an und unter der Brücke befestigt werden.

„Die Reparatur wird Monate dauern. Vielleicht sogar bis in den Sommer nächsten Jahres“, sagt Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Er ist mit in die Brücke gekommen und verschafft sich an diesem nebligen Freitag ebenfalls ein Bild der Lage.

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen im Inneren der Kanalhochbrücke. © Quelle: Frank Peter

Der Verkehr muss während dieser Arbeiten auf der betroffenen Brücke komplett ruhen. Deshalb haben die Ingenieure des LBV bereits einen Plan.

Stahlbleche müssen großflächig ausgetauscht werden

Die Brücke mit den schwersten Schäden und dem größten Arbeitsbedarf könnte zuerst angegangen werden, so ist zu hören. Die Brücke mit der größten Reststabilität wird dann eingeschränkt für den Verkehr freigegeben und auch genutzt. Der Grund ist die Statik. Bevor die verbogenen und aufgerissenen Stahlbleche entfernt werden können, müssen große Gewichte aus Beton oben an bestimmten Stellen auf die Fahrbahn.

Sie sorgen dafür, dass die Struktur der Brücke vorgespannt wird und man so die Stahlteile gefahrlos austauschen kann. Betongewichte auf der Fahrbahn vertragen sich aber nicht mit Fahrzeugverkehr. „Ja, es wird dann zu Behinderungen kommen. Unsere Mitarbeiter tun aber alles, was möglich ist“, sagt Madsen.

Erste Änderungen für den Verkehr gibt es bereits: Die Vollsperrung des Olof-Palme-Damms in Fahrtrichtung Norden wurde am Holstein-Abzweiger noch am Freitag aufgehoben und zum Wiker Knoten verlegt.

Damit kann jetzt auch der Schwerlastverkehr für den Nordhafen, die Nordmole und die Bundeswehr besser ans Ziel kommen. Die großen Lastwagen quälten sich zum Teil vom Holstein-Stadion über Nebenstraßen zur Holtenauer Straße und zur Feldstraße, wo es durch weitere Baustellen zu Engpässen kam.

„Schwentine“ als Ergänzung der „Adler 1“

Und auf dem Wasser wird der Fährverkehr optimiert. Ein Probeeinsatz der Fähre „Schwentine“ der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel verlief am Freitag erfolgreich.

Die für 200 Personen ausgelegte „Schwentine“ soll die nur für 50 Personen nutzbare „Adler 1“ unterstützen. Damit sollen die Wartezeiten während des Berufsverkehrs reduziert werden. Wenn das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK zustimmt, könnte die „Schwentine“ ab Montag jeweils morgens und nachmittags vier Stunden die „Adler 1“ unterstützen. Die Rampen und Fender der „Schwentine“ passen jedenfalls an die Anleger in der Wik und in Holtenau.