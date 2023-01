﻿Neu in Kiel: WG für junge Menschen mit Beeinträchtigung

Im Fünfgiebelhaus in der Waitzstraße ist eine ganz besondere WG eingezogen: Acht junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf erobern von dort aus das Leben in der Kieler Innenstadt, unterstützt von einem ambulanten Pflegeteam. Besuch im neuen inklusiven Wohnprojekt.

Kiel. Am Ende eines großen, hellen Flurs steht ein Tischkicker, an dem die Bewohner gern spielen. Fröhlich wirbeln Hanne Richling und ihre Freunde gerade um den Tisch. Sie sind in Feierlaune. Nach der offiziellen Einweihung ihrer neuen WG steht am Abend die eigene Party an. Kolja Steinbach will „Disco-Chef“ sein, auch Peer Burmeister ist morgens schon „mit Discostimmung aufgestanden“, erzählt er. Sie sind drei von acht Mitbewohnern zwischen 18 und 25 Jahren, die eine ganz besondere Hausgemeinschaft mit Leben füllen: eine der ersten ambulant betreuten Gruppen junger Menschen mit Handicap in Kiel, die gemeinsam in einer Wohnung zu Hause sind.

WG-Bewohner erobern das Leben in der Innenstadt von Kiel

Im neuen Fünfgiebelhaus in der Waitzstraße hat sich die Gruppe in einer inklusiven WG im ersten Obergeschoss eingerichtet. So erobert sie, unterstützt von einem Pflegeteam, Stück für Stück das Leben in der Stadt. Wenn nicht gerade Partys anstehen, ist gemütliches Klönen und Kickern gefragt. Genauso gern entdeckt die Gruppe aber auch die vielen Möglichkeiten vor der Tür. „Ich bin in der WG total zufrieden“, sagt Peer Burmeister (24). Im Sommer freue er sich auf Fahrradtouren, bolzen und schwimmen. Aber am Abend, da ist erst mal „Abrocken“ angesagt.

Es gab viel Partystimmung in den letzten Tagen in der Waitzstraßen-WG. Rhea Sophie Büll feierte gerade ihren 23. Geburtstag nach. „Gemeinsam mit zwei Betreuern haben sie einen Ausflug zum Bowling unternommen – und hinterher Pizza gegessen“, berichtet ihre Mutter Gunda Comberg-Büll. Silvester verbrachten alle acht Bewohner gemeinsam, inklusive Feuerwerk mit Nachbarn.

Eigenständig gehen sie inzwischen im Drogeriemarkt einkaufen. Für weitere Strecken kann die Gruppe quasi vor der Tür in den Bus steigen. Mit Bussen werden die Bewohner auch früh morgens zur Arbeit in zwei großen Werkstätten gebracht. Nach Feierabend treffen sie sich wieder in der WG.

Alle Bewohner haben zuvor bei den Eltern gelebt – auch im Kieler Umland

Vom Flur aus gehen individuell eingerichtete Zimmer mit eigenem Bad ab, einige mit Balkon. Die WG-Bewohner teilen sich Küche und Aufenthaltsraum. Alle haben zuvor bei den Eltern gelebt, auch im Kieler Umland. Rhea Büll sitzt in der Küche und erzählt: „Der Auszug ist mir schon schwergefallen“. Sie kuschle gern mit ihrer Mama, freue sich aber auch über die neue Freiheit: „Mama ist so eine ...“ Rhea Büll zögert einen Augenblick, bevor sie weiterspricht und grinst: „Helikopter-Mama“, sagt sie – und alle am Tisch lachen. Auch ihre Mutter.

Gunda Comberg-Büll und ihre Tochter Rhea Sophie Büll im Zimmer der 23-Jährigen. Für die Mutter ist der WG-Platz ihrer Tochter „ein Sechser im Lotto“, auch Rhea freut sich über die neue Freiheit. © Quelle: Karsten Freese

Gunda Comberg-Büll, die in der Nähe wohnt, ist dankbar für Rheas Platz in der WG. Ein Behindertenausweis und ein Berechtigungsschein waren dafür notwendig. Zudem habe man sich um den Platz bewerben müssen. „Für uns als Eltern ist es wie ein Sechser im Lotto: Wunsch-WG gleichaltriger Freunde und Arbeitskollegen zweier großer Werkstätten, mitten in Kiel, mit guter Pflege in hochmoderner Wohnung!“

Stöcken: Einsatz für inklusive Wohnprojekte in jedem Kieler Stadtgebiet

Nach dem Projekt am Anscharpark ist es Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) zufolge die zweite Wohnform dieser Art. Ein drittes Projekt befinde sich an der Hörn im Bau. „Ich freue mich riesig darüber, dass an dieser prominenten Innenstadtlage nun ein inklusives Wohnen entstanden ist“, betont Stöcken. Er werde sich dafür einsetzen, dass in jedem Kieler Stadtgebiet ein solches Wohnprojekt angeboten wird.

Eine große Runde im gemeinsamen Aufenthaltsraum: Unterstützt von einem Pflegeteam, lernen die Bewohner Stück für Stück eigenständiger zu werden und übernehmen auch kleine hauswirtschaftliche Dienste. © Quelle: Karsten Freese

Unterstützung erhält die WG nicht nur von Eltern und Sponsoren, sondern auch von einem multiprofessionellen Team, das im Januar auf zwölf Kräfte unter Teamleiterin Sabine Neubert von der Paritätischen Pflege SH anwachsen soll. Viele Abläufe müssen sich noch finden. Dabei sollen die Bewohner immer unabhängiger von den Eltern werden. Kleine Dienste übernehmen sie unter Anleitung. Clara Walter und Berkan Caliskan helfen beim Vorbereiten des Abendessens. Hanne Richling und Rhea Büll decken den Tisch ab. Luisa Annighöfer ist zum Fegen eingeteilt, Kolja Steinbach und Peer Burmeister haben Müll-Dienst, Lukas Wendlandt kümmert sich ums Flusensieb. Und dann ist wieder viel Raum für pädagogische Angebote. Oder Klönen und Kickern.

Wohnprojekt mit Eingliederungshilfe Für die Mitglieder der neuen inklusiven Hausgemeinschaft in der Waitzstraße gehört das Wohnprojekt zur Eingliederungshilfe, Leistungsträger ist die Stadt Kiel. Menschen mit Behinderungen sollen durch die auf Antrag gewährte Eingliederungshilfe ihr Leben individuell und menschenwürdig führen können. Sie sollen der Definition nach voll, wirksam und gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben können, möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben und das eigene Leben planen können. Bei der Sozialen Teilhabe, die auch Leistungen für Wohnraum beinhaltet, geht es darum, eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Einen Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe haben Personen mit sogenannter wesentlicher Behinderung. Dies gilt dann, wenn die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft wesentlich eingeschränkt ist.

Noch, so heißt es von den Eltern und Pflege SH, stünden „die benötigten Leistungen auf vertraglich wackeligen Füßen“. Man sei aber zuversichtlich, dass es Lösungen gibt: „Wie hinter jedem tollen Projekt, gibt es auch hier sehr engagierte Menschen, die sich für die Interessen dieser jungen Menschen einsetzen.“