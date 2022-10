﻿Neue Anlaufstelle Nachbarschaft der Diakonie Altholstein in Kiel

Die „Anna“ gibt es nun auch in Hasseldieksdamm. Die Diakonie Altholstein hat in der Hofholzallee 220 eine Anlaufstelle Nachbarschaft eröffnet. Ab 2023 sind Sprechstunden auch im Stadtteil Schreventeich geplant.

Hasseldieksdamm. Treffpunkt, Beratung und Vernetzung der Nachbarschaft bei der Gestaltung von freiwilligem Engagement: Das und mehr bieten die „Annas“ in Kiel. Jetzt hat auch der Stadtteil Hasseldieksdamm eine Anlaufstelle Nachbarschaft.

„Uns gibt es seit dem 1. September“, erzählt Anna-Leiterin Dijana Novakovic von der Diakonie Altholstein während der Sitzung des Ortsbeirates Schreventeich/Hasseldieksdamm. In der Hofholzallee 220 steht ihre Tür für alle Interessierten offen. Schwerpunktmäßig kümmern sich die Anlaufstellen Nachbarschaft um Menschen ab 55 Jahre plus.

Dienstags von 13 bis 15 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr gibt es offene Sprechstunden. Ab kommendem Jahr wird das Beratungsangebot auf den Stadtteil Schreventeich ausgeweitet. „Wir können Räume im Kaiser-Wilhelm-Stift in der Körnerstraße nutzen.“

Die Anna will in die Stadtteile hineinwirken. „Ich möchte mich mit den Stadtteil-Aktiven vernetzen und die bestehenden Vereine, die Kirchengemeinde, den Runden Tisch und andere Akteure unterstützen“, sagt Novakovic, die derzeit viele Gespräche führt. Kennenlernen kann man die Anlaufstelle zu den Sprechzeiten und beim „lebendigen Adventskalender“. Am 5. Dezember laden die Geschäftsleute des Platzes in der Hofholzallee/Ecke Russeer Weg zum gemütlichen Beisammensein ein.

Kontakt: Anlaufstelle Nachbarschaft, Diakonie Altholstein, Hofholzallee 220. Tel. 0431- 5377706, Mobil 0176/18141013, E-Mail: Dijana.Novakovic@diakonie-altholstein.de